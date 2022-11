Panică la Ierusalim: Explozie lângă o stație de autobuz. Numeroși răniți

Radioul armatei israeliene a declarat că deflagrația a fost provocată de un dispozitiv exploziv amplasat la fața locului, însă poliția nu a confirmat informația și a precizat că investigațiile continuă. Nu au fost raportate victime decedate, dar cel puțin doi dintre răniți sunt în stare gravă, au declarat serviciile de ambulanță.

Imaginile de televiziune au arătat resturi împrăștiate în jurul locului exploziei. Locul a fost izolat de serviciile de urgență.

Explozia are loc după luni de tensiuni în Cisiordania ocupată, după ce armata israeliană a lansat o campanie de reprimare în urma unei serii de atacuri mortale în Israel.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

BREAKING: Bombing attack in the Capital of Israel - Jerusalem.



Two bombs exploded in Jerusalem - one near the Central Bus Station and the second in Ramot. There are at least 18 people injured. Please keep Jerusalem in your prayers. pic.twitter.com/94N9v3e8Sv