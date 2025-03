Cât de tare o supără pe Elena Lasconi candidatura lui Nicușor Dan

În cadrul unui interviu acordat pentru Digi 24, Elena Lasconi a fost întrebată dacă o deranjează faptul că Nicușor Dan a intrat în competiția prezidențială, fiind pe „același palier" cu ea.

„Nu, asta am mai auzit. Textul ăsta l-am mai auzit. El poate e oarecum pe un palier cu mine, dar eu cu el nu sunt pe același palier pentru că eu am fost votată de oameni care nu votează USR, nu votează nici dreapta, am fost votată chiar de femei din zona S.O.S., POT, AUR. Am avut votanți din zona PSD. Aici nu e vorba despre partide", a declarat Lasconi.

Când a fost întrebată despre afirmația că a avut multe voturi din partea femeilor, Lasconi a confirmat că acest lucru „reiese din statistici".

Referitor la voturile primite la alegerile prezidențiale anterioare - aproximativ o jumătate de milion de voturi în plus față de scorul USR la parlamentare - și dacă acei alegători o vor vota din nou, Lasconi a explicat: „Ca să fiu foarte bine înțeleasă. Eu știu că m-au votat mulți oameni care m-au plăcut pe mine și vreau să le mulțumesc pentru asta. Dar, de asemenea, m-au votat oameni care nu erau în adorație pentru mine, ci nu le-au plăcut ceilalți candidați. Și, de asemenea, sunt unii care au votat tactic".

Pentru a convinge alegătorii să o voteze din nou, ea a menționat că participă la podcasturi, merge în toată țara, vorbește cu oamenii și organizează dezbateri unde invită persoane care nu au votat-o și nici nu intenționau să o facă.

„Eu cred că este cu totul și cu totul diferit ce se va întâmpla anul acesta, pentru că nu mai e vorba de stânga și dreapta. Este vorba despre un singur culoar și este un culoar al percepțiilor în momentul de față", a concluzionat Elena Lasconi.

(sursa: Mediafax)