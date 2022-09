Imagini șocante în Iran: femeile își taie părul în semn de protest față de poliția morală

Imaginile devenite virale arată cum femeile stau una lângă cealaltă, ținându-și părul, apoi încep să-l taie cu foarfecele.

„Oamenii de aici caută dreptate”, spune o tânără.

Ele protestează împotriva morții lui Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, care a decedat în arest după ce poliția iraniană a arestat-o ​​pentru că nu și-a acoperit părul în mod adecvat.

„Vrem mai mult decât atât o schimbare de regim, pentru că ne-am săturat de toate aceste morți care s-au petrecut ca urmare a investigațiilor poliției.”

Cea mai mare parte a societății iraniene este supusă unor legi stricte de moralitate, care stipulează ce pot face, ce pot spune și cu ce se pot îmbrăca oamenii – dar mai ales ce nu au voie.

Poliția morală - cunoscută sub numele de Patrula de Îndrumare – arestează frecvent femei despre care spun că nu poartă hijab sau…îl poartă incorect.

Poliția morală a fost înființată în 2005 de statul iranian pentru a impune un cod vestimentar strict.

Acest braț armat al Iranului patrulează în zone publice și este format din bărbați și femei.

Protestele recente din Iran au fost declanșate de moartea lui Mahsa Amini, o tânără de 22 de ani, care a fost reținută de poliția morală a țării pe 13 septembrie pentru că ar fi încălcat codul vestimentar.

Poliția morală a spus că a purtat hijabul prea lejer, iar femeia a fost dusă la secție, unde a murit trei zile mai târziu. Poliția iraniană a transmis că Mahsa a decedat în urma unui atac de cord și că nu s-a pus problema unor rele tratamente, însă familia tinerei pune sub semnul întrebării toate aceste declarații.

În Iran, femeilor li se cere să poarte hijabul astfel încât să le acopere părul complet.

Protests against Mahsa Amini’s death continue in Iran and around the world, with some women cutting their hair at protests or on social media to show solidarity. Amini was detained by Iran’s morality police for “improperly wearing the hijab” and died in custody. pic.twitter.com/GzN7Eg4kpj