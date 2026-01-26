Incendiu Crans-Montana. Un român angajat la negru s-a ocupat de renovarea barului în care au murit 40 de tineri. Patronul nu vrea să îi dezvăluie identitatea

Românul angajat la negru ar putea deveni un martor cheie în anchetă

Noi dezvăluiri șocante în dosarul tragediei de la barul „Le Constellation" din Crans-Montana (VS, Elveția), unde un incendiu devastator în noaptea de Revelion a curmat 40 de vieți. Ministerul Public din Valais a audiat peste 10 ore cuplul de patroni, Jacques și Jessica Moretti. Ancheta scoate la iveală renovări ilegale din 2015, cu un român angajat la negru, și nerespectarea normelor securitate împotriva incendiilor, potrivit Blick.

Muncitorul era un colaborator vechi al lui Moretti

Jacques Moretti a recunoscut că a angajat un muncitor român fără acte pentru renovările fatale ale barului. Cei doi ar fi lucrat împreună între 2008-2010 la o casă din Corsica. Întrebat de un avocat al victimelor cine e acest român, Moretti a refuzat: „Îl protejez, nu dau detalii". Procurorii nu confirmă dacă l-au găsit deja. Acest martor cheie ar putea schimba calificarea faptei – de la omor prin neglijență la înșelăciune eventual, cu pedepse de până la 20 de ani.

Renovările problematice din 2015

Renovările realizate în 2015 la barul elvețian au inclus montarea unui tavan extrem de inflamabil și îngustarea scării de acces. Aceste modificări au contribuit decisiv la propagarea rapidă a incendiului și la dificultățile majore de evacuare, ducând la consecințe tragice pentru clienții prezenți în local. Fotografiile lucrărilor, postate inițial pe Facebook, au fost șterse imediat după izbucnirea incendiului.

Avertismente anterioare ignorate

Un videoclip filmat la Revelionul 2019-2020 surprinde un angajat al barului „Le Constellation” din Crans-Montana rugând petrecăreții să țină artificiile departe de plafonul acoperit cu spumă inflamabilă. Acest avertisment a fost dat cu exact șase ani înainte de incendiul devastator din noaptea de Revelion 2025-2026, care a cauzat 40 de morți și peste 100 de răniți, majoritatea tineri, conform relatărilor Daily Mail din 6 ianuarie.

Omucidere din culpă sau înșelăciune?

„Viteza cu care s-a propagat incendiul sugerează că normele de securitate la incendiu nu au fost respectate”, se arată în actele anchetei. Din acest motiv, soții Moretti sunt cercetați pentru omucidere din culpă, vătămare corporală și incendiere, infracțiuni ce pot fi pedepsite cu până la trei ani de închisoare.

Anchetatorii analizează însă și o ipoteză mult mai gravă: înșelăciunea. Dacă se va demonstra că proprietarii știau cât de inflamabil era materialul folosit și au acceptat riscul, pedeapsa ar putea ajunge până la 20 de ani de detenție. Până la o decizie definitivă, se aplică prezumția de nevinovăție.

Cum a putut deschide baruri, deși avea cazier?

Coproprietarul barului, Moretti, a fost condamnat chiar în perioada renovărilor pentru angajare ilegală, așa cum a dezvăluit ziarul NZZ. Antecedentele judiciare ale lui Jacques Moretti ridică semne de întrebare și asupra modului în care a obținut autorizațiile de funcționare. În Valais, legea impune o reputație ireproșabilă pentru administrarea unui local. Cu toate acestea, Moretti a reușit să deschidă mai multe baruri în Crans-Montana și Lens.

„Acest aspect face parte din anchetă și nu putem comenta momentan”, au declarat avocații cuplului Moretti.

Libertate controversată pentru Moretti

După 2 săptămâni de arest, Jacques Moretti e liber, decizie criticată dur în Italia de premierul Giorgia Meloni: „O insultă la memoria victimelor". Jessica Moretti n-a fost arestată – doar raportare zilnică la poliție, pașaport confiscat și cauțiune de 200.000 CHF. Tribunalul a respins brățara electronică: „Prea ușor de ocolit, detectează fuga târziu".

Potrivit tribunalului, este vorba despre „măsuri clasice'' precum interdicția de a părăsi teritoriul elvețian, obligația de a preda toate documentele de identitate Ministerului Public, obligația de a se prezenta zilnic la un post de poliție și cea de a achita „garanții'' de 200.000 de franci elvețieni.



Jacques Moretti era în detenție provizorie din data de 9 ianuarie.



Privarea de libertate fusese cerută de avocații familiilor victimelor, foarte critice față de modul în care autoritățile cantonale derulau procedura și mai ales față de libertatea acordată cuplului de proprietari.



Reamintind că „orice arestat este prezumat nevinovat'' până la o eventuală condamnare, tribunalul a subliniat că „principiul cardinal în procedura penală elvețiană este că arestatul rămâne în libertate până la judecarea sa''.



„Detenția provizorie la care a fost supus până azi arestatul nu a avut scopul de a-l pedepsi deja'', a adăugat tribunalul.



Incendiul din barul „Le Constellation'', ale cărui victime au fost mai ales adolescenți și tineri adulți, a fost provocat, conform anchetei, de artificii care au inflamat spuma insonorizantă cu care era izolat plafonul subsolului barului.



Ancheta ar trebui să clarifice circumstanțele exacte ale incendiului, respectarea normelor de către proprietari și diferitele responsabilități. Primăria din Crans-Montana a recunoscut recent că din 2019 nu mai fusese efectuată nicio inspecție de securitate și anti-incendiu la barul „Le Constellation'', o declarație care a provocat consternarea unor familii, potrivit Agerpres.

În calitate de proprietari ai localului, soții Jacques și Jessica Moretti fac obiectul unei anchete penale pentru „omor din neglijență, leziuni corporale din neglijență și incendiu din neglijență''.

Ei au fost audiați marți și miercuri de justiția cantonului Valais.

„Cele două audieri au durat peste zece ore fiecare, în prezența a 30 de avocați, dintre care unii au putut să pună întrebări, dar care o vor putea face toți în cursul audierilor ulterioare'', a indicat vineri Ministerul Public din Valais într-un comunicat, fără a preciza când acestea vor avea loc.

Ancheta continuă, cu focus pe românul angajat la negru și posibile complicități oficiale. Presupunerea de nevinovăție rămâne valabilă până la sentință definitivă.