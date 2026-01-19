Începe procesul prințului Harry și al lui Elton John împotriva trustului care deține Daily Mail

x close
de Redacția Jurnalul    |    19 Ian 2026   •   11:30
Sursa foto: Hepta/Începe procesul intentat de prințul Harry publicației Daily Mail

Prințul Harry este așteptat luni la Înalta Curte din Londra, unde începe procesul împotriva grupului de presă Associated Newspapers, editorul Daily Mail. Harry, alături de alți șase reclamanți, printre care și Elton John, acuză grupul de încălcări ale vieții private.

Prințul Harry, alături de alte șase personalități publice, printre care artistul Elton John, soțul acestuia, David Furnish, actorii Liz Hurley și Sadie Frost, activistul Doreen Lawrence și fostul parlamentar Simon Hughes acuză grupul de presă de încălcări grave ale vieții private, notează Reuters.

Reclamanții acuză că jurnaliștii publicațiilor Daily Mail și Mail on Sunday ar fi recurs la practici ilegale, precum interceptarea mesajelor vocale, obținerea de informații medicale sau financiare prin înșelăciune și utilizarea investigatorilor private. Associated Newspapers a respin acuzațiile, calificându-le drept calomnii.

Prințul Harry urmează să depună mărturie joi. El a obținut anterior câștig de cauză în procese similare împotriva trustului Mirror Group Newspapers. Deținut de Rupert Murdoch și a devenit, în 2023, primul membru al familiei regale britanice care a depus mărturie în instanță în ultimii 130 de ani.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: prinţul harry elton john daily mail
