Incident tragic în nordul Franței. O mașină a intrat deliberat în mai mulți pietoni. O persoană a murit și alte 5 au fost rănite

După o altercație la un bar, „o persoană ar fi mers să aducă un autovehicul” și „a dat înapoi în mod deliberat cu viteză mare în mulțimea din fața localului”, a declarat procurorul Remi Coutin.

Procurorii au deschis o anchetă pentru omor și tentativă de omor. Au exclus orice motiv „terorist” sau rasist.

„Din păcate, bilanțul este foarte greu”, a declarat procurorul public din Evreux, Remi Coutin. Un bărbat a murit pe loc a adăugat el.

Cinci persoane au fost rănite, iar două dintre ele se află în stare critică.

Remi Coutin a declarat că „a avut loc o altercație” între o tânără și mai mulți bărbați.

Doi bărbați și o femeie au fost reținuți.