Inundată de produse chinezești ieftine, America Latină ripostează

A doua cea mai mare economie a lumii a devenit un partener comercial major pentru multe națiuni din America Latină, care caută acces la resursele lor naturale abundente și la piețele în creștere, extinzându-și în același timp influența într-o regiune pe care Trump o consideră curtea din spate a Americii, potrivit AP.

Companiile chineze se confruntă cu o cerere scăzută pe plan intern. Acestea au nevoie de noi piețe pentru produsele lor, pe măsură ce țara își intensifică producția în multe industrii. Exporturile către America Latină, o piață de peste 600 de milioane de locuitori, și alte regiuni au crescut, în timp ce exporturile către SUA au scăzut cu 20% anul trecut.

„America Latină are o clasă de mijloc solidă, o putere de cumpărare relativ ridicată și o cerere reală”, a declarat Margaret Myers, directoarea programului Asia și America Latină din cadrul think tank-ului Inter-American Dialogue din Washington. „Aceste condiții o fac unul dintre locurile cel mai ușor de gestionat pentru China în ceea ce privește descărcarea excesului de producție industrială.”

Afluxul de mașini, îmbrăcăminte, electronice și mobilier de casă fabricate în China a iritat țările care încearcă să-și construiască propriile industrii competitive la nivel global. Unele, precum Mexic, Chile și Brazilia, au majorat tarifele vamale sau au luat alte măsuri pentru a-și proteja industriile locale.

Bunurile ieftine din China sunt o veste bună pentru mulți consumatori latino-americani, dar reprezintă o bătaie de cap pentru afacerile locale.

Platformele chinezești de comerț electronic, conduse de Temu și Shein, au accelerat această tendință.

(sursa: Mediafax)