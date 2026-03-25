Teheranul nu se oprește: Iranul a atacat Israelul, Kuweitul, Iordania și Bahrainul

Un comunicat al IRG a susținut că țintele au fost lovite de „un sistem de rachete cu combustibil lichid și solid ghidat de precizie și de drone de atac”, a relatat Agenția France-Presse, citată de The Guardian.

Apărarea aeriană din Kuweit a confirmat miercuri că răspunde la atacurile cu rachete și drone, rapoartele inițiale indicând doar pagube materiale.

Într-o postare pe rețeaua X, armata a declarat că „orice explozii care ar putea fi auzite sunt rezultatul interceptării de ținte ostile de către sistemele de apărare aeriană”.

Anterior, un atac cu dronă a lovit un rezervor de combustibil și a declanșat un incendiu pe aeroportul din Kuweit, potrivit autorității aviației civile din Kuweit.

Procedurile de urgență au fost activate imediat, echipele de pompieri intervenind în caz de incendiu, a precizat acesta, adăugând că rapoartele inițiale au indicat doar pagube materiale.

