Teheranul nu se oprește: Iranul a atacat Israelul, Kuweitul, Iordania și Bahrainul

de Redacția Jurnalul    |    25 Mar 2026   •   08:13
Sursa foto: Hepta/Iranul a lansat un nou val de rachete

Garda Revoluționară din Iran a declarat că a lansat rachete asupra Israelului și asupra bazelor militare care găzduiesc forțe americane în Kuweit, Iordania și Bahrain, potrivit televiziunii de stat iraniene.

Un comunicat al IRG a susținut că țintele au fost lovite de „un sistem de rachete cu combustibil lichid și solid ghidat de precizie și de drone de atac”, a relatat Agenția France-Presse, citată de The Guardian.

Apărarea aeriană din Kuweit a confirmat miercuri că răspunde la atacurile cu rachete și drone, rapoartele inițiale indicând doar pagube materiale.

Într-o postare pe rețeaua X, armata a declarat că „orice explozii care ar putea fi auzite sunt rezultatul interceptării de ținte ostile de către sistemele de apărare aeriană”.

Anterior, un atac cu dronă a lovit un rezervor de combustibil și a declanșat un incendiu pe aeroportul din Kuweit, potrivit autorității aviației civile din Kuweit.

Procedurile de urgență au fost activate imediat, echipele de pompieri intervenind în caz de incendiu, a precizat acesta, adăugând că rapoartele inițiale au indicat doar pagube materiale.

(sursa: Mediafax)

