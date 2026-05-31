Accident grav în Sibiu.Traficul pe DN1 este blocat

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță duminică după amiaza că traficul rutier este oprit pe DN 1 Sibiu – Avrig, în apropierea localității Bradu.

Circulația a fost oprită după ce a avut loc o coliziune între patru autoturisme. În urma accidentului, trei persoane necesită îngrijiri medicale, mai informează autoritățile.

Circulația se va relua pe parcursul zilei, precizează Infotrafic.

