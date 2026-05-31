Alertă meteo imediată de ploi torențiale, grindină și vânt puternic. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    31 Mai 2026   •   15:45
Victor Stroe/Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie cu rafale de 60...75 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, mai multe avertizări de vreme severă pentru următoarea perioadă.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 31-05-2026 ora 15:40 până la : 31-05-2026 ora 16:30

In zona : Județul Ilfov: Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Petrăchioaia, Dascălu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie cu rafale de 60...75 km/h, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 31-05-2026 ora 15:00 până la : 31-05-2026 ora 16:00

In zona : Județul Prahova: Puchenii Mari, Poienarii Burchii, Șirna, Gorgota, Balta Doamnei, Tinosu;
Județul Giurgiu: Săbăreni;
Județul Ilfov: Buftea, Periș, Gruiu, Balotești, Afumați, Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Găneasa, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Corbeanca, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu;
Județul Dâmboviţa: Cornești, Răcari, Crevedia, Cojasca, Ciocănești, Tărtășești, Finta, Niculești, Dobra, Butimanu, Cornățelu, Bilciurești;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, vijelie cu rafale de 50...70 km/h, izolat grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

COD : GALBEN

 

Valabil de la : 31-05-2026 ora 14:50 până la : 31-05-2026 ora 15:50

In zona : Județul Sibiu: Cisnădie, Săliște, Rășinari, Miercurea Sibiului, Gura Râului, Orlat, Poiana Sibiului, Cristian, Sadu, Boița, Tilișca, Poplaca, Apoldu de Jos, Râu Sadului;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, vijelie cu rafale de 50...70 km/h, izolat grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 31-05-2026 ora 14:15 până la : 31-05-2026 ora 15:15

In zona : Zona de munte a județului Braşov, respectiv zona de munte a localităților: Brașov, Predeal, Tărlungeni, Vama Buzăului;
Județul Braşov: Brașov, Făgăraș, Săcele, Zărnești, Codlea, Râșnov, Predeal, Tărlungeni, Bran, Ghimbav, Moieciu, Dumbrăvița, Hărman, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Șinca, Poiana Mărului, Recea, Sânpetru, Mândra, Voila, Șercaia, Comana, Hârseni, Părău, Crizbav, Beclean, Șinca Nouă, Holbav, Fundata;

Se vor semnala : Vijelie cu rafale de 50....70 km/h, averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 31-05-2026 ora 14:15 până la : 31-05-2026 ora 15:15

In zona : Județul Prahova: Ploiesti, Băicoi, Brazi, Urlați, Boldești-Scăeni, Filipeștii de Pădure, Valea Călugărească, Bucov, Plopeni, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Florești, Blejoi, Vărbilău, Măgureni, Scorțeni, Gura Vitioarei, Albești-Paleologu, Colceag, Bănești, Berceni, Șirna, Gorgota, Poiana Câmpina, Râfov, Drăgănești, Iordăcheanu, Păulești, Lipănești, Măgurele, Tomșani, Dumbrava, Vâlcănești, Mănești, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Bălțești, Cocorăștii Colț, Tinosu, Plopu, Olari;
Județul Dâmboviţa: Târgoviște, Moreni, Pucioasa, I. L. Caragiale, Cornești, Răzvad, Băleni, Gura Ocniței, Bucșani, Văcărești, Aninoasa, Tătărani, Comișani, Valea Lungă, Dărmănești, Vulcana-Pandele, Doicești, Finta, Glodeni, Nucet, Ocnița, Brănești, Dobra, Iedera, Ulmi, Vlădeni, Șotânga, Cornățelu, Bilciurești;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, vijelie cu rafale de 50...70 km/h, izolat grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).
 

COD : GALBEN

Valabil de la : 31-05-2026 ora 13:15 până la : 31-05-2026 ora 14:15

In zona : Județul Braşov: Rupea, Hoghiz, Jibert, Șercaia, Comana, Homorod, Bunești, Părău, Ungra, Șoarș, Cincu, Beclean, Ticușu;
Județul Mureş: Sighișoara, Daneș, Apold;
Județul Sibiu: Agnita, Laslea, Biertan, Iacobeni, Bârghiș, Hoghilag, Ațel, Brădeni, Merghindeal;

Se vor semnala : Vijelie cu rafale de 50....70 km/h, averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

