Israelul anunță uciderea șefului unității 'Forța Radwan' a organizației Hezbollah din Liban

x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
de Redacția Jurnalul    |    22 Mar 2026   •   15:20
Sursa foto: IDF a atacat infrastructuri ale organizației Hezbollah în diferite zone din sudul Libanului.

Forțele aeriene au atacat, sâmbătă, sub coordonarea Comandamentului de Nord și l-au eliminat pe Abu Khalil Barji, comandantul forțelor speciale din unitatea 'Forța Radwan' a organizației Hezbollah, precum și alți doi membri ai organzației în zona Majdal Silm din sudul Libanului.

Barji a făcut parte din unitatea 'Forța Radwan' în ultimii ani și comanda forțelor speciale ale unității.

Unitatea condusă de el planifică și este responsabilă pentru executarea unor operațiuni teroriste împotriva forțelor armate israeliene IDF.

Împreună cu comandantul unității au fost eliminați alți doi teroriști din organizația teroristă Hezbollah.

IDF a atacat aseară infrastructuri ale organizației Hezbollah în diferite zone din sudul Libanului.

IDF a transmis că va continua să acționeze cu fermitate împotriva organizației teroriste Hezbollah, care a decis să se alăture conflictului și să acționeze sub protecția regimului terorist iranian, și nu va permite vătămarea civililor din statul Israel.

×
Subiecte în articol: Israel iran hezbollah liban idf
Parteneri