Jaful secolului: Cum au fost furate criptomonede în valoare 25 de milioane de dolari în 12 secunde

Cu un plan rapid și sofisticat, aceștia au exploatat vulnerabilitățile sistemului blockchain Ethereum și au creat o criptomonedă fictivă pentru a realiza jaful în doar câteva secunde.

Cum a fost posibil furtul de criptomonede

Procurorul federal asistent Ryan Nees a declarat în timpul procesului că „în doar 12 secunde, inculpații și-au păcălit victimele și au furat 25 de milioane de dolari,” subliniind că frații au „râs în timp ce își păcăleau victimele să cumpere criptomonede fictive pe baza unei escrocherii.”

Investigația federală, desfășurată timp de doi ani, a scos la iveală modul în care cei doi frați au folosit roboți financiari pentru tranzacții frauduloase și au manipulat protocoalele de validare a tranzacțiilor pe blockchain.

Înainte de jaf, ei ar fi căutat pe Google expresii, respectiv „cum să speli criptomonede” și „ci mai buni avocați în domeniul criptomonedelor,” pentru a-și acoperi urmele.

Jaful, doar o strategie de tranzacționare

Apărătorul fraților, avocatul Patrick Looby, susține că acțiunile acestora au fost o strategie de tranzacționare inovatoare, întrucât blockchain-ul este o „piață nereglementată”, iar aceștia au aplicat doar o strategie de tranzacționare inovatoare într-un mediu financiar unde „stimulentele economice dictează comportamentul participanților”.

Mulți experți consideră că acest proces va stabili un precedent juridic important în privința autorității guvernului american asupra pieței criptomonedelor, o industrie evaluată în prezent la peste 3,5 trilioane de dolari.

Frații erau chiar sceptici față de reușita planului lor, numindu-l „suspect” în mesajele private și întrebându-se dacă ceilalți se evor prinde de schema lor.

Dacă aceștia vor fi găsiți vinovați de conspirație, fraudă electronică și spălare de bani, riscă până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare acuzație, notează useit.ro.