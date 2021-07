Joe Biden reiterează apelul adresat americanilor de a se vaccina

Preşedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a reiterat, marţi seară, apelul adresat cetăţenilor americani de a se vaccina, subliniind că acest lucru este foarte important pentru contracararea noilor variante ale coronavirusului.

We’re closer than ever to declaring our independence from COVID-19, but the fight is not over yet. Powerful strains like the Delta variant have emerged.



The best defense against these deadly variants is simple: get vaccinated.