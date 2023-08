Joe Biden i-a înfuriat pe localnicii din Maui, la 13 zile după ce incendiile au provocat 114 decese, iar 840 de oameni sunt dispăruți

Biden a sosit luni în Maui, la 13 zile după ce incendiile care au făcut cel puţin 114 victime au devastat partea de vest a insulei.

Preşedintele şi cu soţia sa, Jill, au văzut de aproape rămăşiţele din Lahaina, un oraş istoric de 13.000 de locuitori care a fost practic distrus de flăcări.

„Nu vreau să compar dificultățile, dar înțelegem, Jill și cu mine, cum e să pierzi o casă... Era o duminică și fulgerul a lovit casa noastră de pe un mic lac. Și, pe scurt, aproape că mi-am pierdut soția, Corvette-ul meu 67 și pisica.”

Cuplul prezidenţial s-a întâlnit cu guvernatorul din Hawaii, Josh Green şi prima doamnă din Hawaii, Jaime Kanani Green.



„Vreau, de asemenea, ca voi toţi să ştiţi că ţara este îndurerată alături de voi, este alături de voi şi va face tot posibilul pentru a vă ajuta să vă recuperaţi, să reconstruiţi şi să respectaţi cultura şi tradiţiile atunci când va avea loc reconstrucţia”, a declarat Biden.

„În stânga mea se află arborele banyan, iubit de această comunitate de peste 150 de ani. Aici, în fosta capitală a regatului, Hawaii. De generaţii întregi, acesta a fost un loc sacru cu o semnificaţie excepţională. Astăzi este ars, dar încă stă în picioare”, a spus Biden.

