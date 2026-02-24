Reales, la al IX-lea congres. Kim Jong Un cere „urgent” ridicarea nivelului de trai

„În conformitate cu voința neclintită și dorința unanimă a tuturor delegaților, a milioanelor de membri ai partidului și a întregului popor”, tovarășul Kim Jong Un a fost reales secretar general al Partidului Muncitorilor din Coreea, a anunța oficiosul de la Phenian, Rodong Sinmun. Realegerea a fost decisă în a patra zi a Congresului al IX-lea al partidului, o reuniune organizată o dată la cinci ani, la care participă aproximativ 5.000 de delegați – cadre de partid, ofițeri și directori de întreprinderi strategice. Congresul este cel mai important eveniment politic din Coreea de Nord și stabilește direcțiile pentru următorii ani, de la economie până la programul nuclear.

În discursul de deschidere, Kim a declarat că partidul se confruntă cu „sarcini istorice grele și urgente” – relansarea economiei și ridicarea nivelului de trai. Totuși, regimul continuă să investească masiv în armament. Deși supus sancțiunilor internaționale, Phenianul a testat în mod repetat rachete intercontinentale și pregătește o nouă etapă a programului de înarmare, ce ar urma să fie prezentată chiar la acest congres.

Foamete în paradis

Congresul se desfășoară într-o țară unde datele oficiale sunt rare. Estimările externe indică însă un venit anual pe cap de locuitor de aproximativ 1.200 de dolari și o economie dependentă de comerțul cu China și Rusia. În multe regiuni, rațiile alimentare rămân principala sursă de hrană, iar producția agricolă nu acoperă necesarul anual.

Propaganda prezintă însă o altă imagine. În articolele dedicate congresului, Rodong Sinmun vorbește despre „noi victorii și glorie” ale revoluției și despre „perspective mai strălucite pentru țară și revoluție”. În alte texte oficiale, capitala Phenian este descrisă drept „paradis al fericirii pentru popor”, cu cartiere noi de blocuri ridicate în ultimii ani.

Jumătate dintre șefi au zburat

Congresele partidului sunt ceremonii atent coregrafiate. Delegații vizitează mai întâi mausoleul liderilor defuncți Kim Ir Sen și Kim Jong Il, apoi participă la ședințe în Sala Poporului, unde rezoluțiile sunt adoptate prin vot unanim.

Lucrările durează între patru și șapte zile, iar dreptul de a vorbi îl au doar liderii aprobați în prealabil. Kim conduce ședințele din prezidiu, alături de membrii conducerii. Congresul oferă și o rară imagine a mecanismului puterii: mai mult de jumătate dintre cei 39 de membri ai prezidiului au fost înlocuiți acum, față de reuniunea din 2021, semn al unei reorganizări interne.

În exteriorul sălilor de congres sunt organizate manifestații, spectacole și repetiții pentru paradele militare, iar accesul în Phenian este strict controlat.

Președintele chinez Xi Jinping l-a felicitat telefonic pe Kim pentru realegere, promițând că va lucra împreună cu Phenianul pentru „a scrie un nou capitol al prieteniei chino-coreene”. China rămâne principalul partener comercial și furnizor de ajutor economic al regimului.

Încă este așteptată apariția la congres a fiicei liderului, Kim Ju Ae, despre care serviciile de informații sud-coreene spun că ar fi fost desemnată succesoare. Adolescenta, despre care se crede că are 13 ani, a devenit o prezență constantă la testele de rachete și la evenimentele oficiale, alături de tatăl său.