Un lider din Germania vrea ca angajații să lucreze o oră în plus pe săptămână

„O oră de muncă în plus pe săptămână ne-ar aduce o creștere economică uriașă și nu e o cerință exagerată”, a declarat Söder, liderul partidului conservator bavarez Uniunea Creștin-Socială (CSU), la postul public ARD.

De asemenea, el a cerut eliminarea concediilor medicale acordate prin telefon, solicitată deja de cancelarul german Friedrich Merz, precum și restrângerea treptată a posibilității de pensionare la 63 de ani, lucru posibil fără diminuări ale pensiei pentru persoanele cu un stagiu îndelungat de cotizare la sistemul public.

Söder a spus că reformele ar trebui adoptate cât mai rapid de coaliția de guvernare formată din blocul conservator CDU/CSU și Partidul Social-Democrat (SPD).

El a subliniat că reformele nu ar trebui amânate din cauza alegerilor din acest an în mai multe landuri.

(sursa: Mediafax)