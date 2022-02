Lupte grele în Kiev. Tancurile rusești au ajuns la periferia capitalei

Mesaj al apărării teritoriale a Kievului:

„! Blocați echipamentele rusești pe străzile orașelor voastre!!

Dacă vedeți echipamente militare rusești pe străzile orașelor și străzile voastre - blocați-i să nu se miște. Ieșiți cu steaguri ucrainene pe stradă, filmați ocupanții ruși pe camerele telefoanelor. Să știe că nu sunt așteptați aici, că absolut toți li se vor împotrivi. Arată-le că nu sunt eliberatori, ci invadatori pe pământul altcuiva.

Important!! Nu vă apropiați de locurile în care militarii ucraineni luptă împotriva Rusiei pentru a nu-i împiedica să-și facă treaba”.

Trupele rusești au intrat în Kiev, au confirmat oficiali ucraineni într-un tweet, conform BBC.

Ministerul ucrainean al Apărării a declarat că "inamicul" se află în cartierul Obolon, la aproximativ 9 km nord de parlamentul din Kiev, în centrul orașului.

Oficialii au încurajat localnicii să facă cocktailuri Molotov pentru a riposta, sfătuindu-i totodată pe ceilalți să se adăposteze.

"Locuitori pașnici- fiți atenți. Nu ieșiți din casă!"

Corespondenții din Kiev au raportat că au auzit focuri de armă, deși adaugă că este imposibil de știut ce înseamnă acestea în acest moment. Aceștia spun că în prezent se pot auzi și explozii mai puternice.

O postare pe pagina oficială de Facebook a forțelor armate ucrainene a precizat că forțele "continuă să opună rezistență" armatei ruse la nord-vest de capitală.

Postarea a adăugat că trupele au distrus un pod de la granița râului Teteriv pentru a împiedica avansarea în continuare a trupelor. Trupele ruse care înaintau spre Kiev din zona de excludere s-au oprit în apropierea satului Ivankiv, unde podul a fost aruncat în aer. Forțele ucrainene au aruncat în aer podul pentru a opri coloana rusă. Important: Ivankiv se află la jumătatea distanței intre graniță si Kiev. Alternativa pentru coloana blocata - atacul Kievul prin Vyshhorod, potrivit unor surse apropiate Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Ministerul a adăugat că ucrainienii încă mai rezistau la un aerodrom de la periferia orașului - care ar putea deveni o trambulină pentru armata rusă în Kiev dacă trupele rusești îl vor cuceri. Alt grup tactic al forţelor noastre de apărare rezistă pe aeroportul Gostomel/Hostomel, pe care trupele ruseşti au încercat să-l cucerească ieri

Înregistrări video arată blindate pe străzile orașului.

Kiev1

A fearless #Kiev resident looking down upon a #Russian tank from balcony, as fierce street battles begin in #Kyiv #ukraine #putin #kharkov pic.twitter.com/CpHiIc36Mb