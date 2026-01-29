Macron condamnă atacul cu drone asupra trenului de pasageri din Ucraina și anunță sprijin de urgență

Emmanuel Macron a transmis că Franța condamnă „cu cea mai mare fermitate” loviturile rusești „împotriva civililor și împotriva infrastructurilor energetice”. „Am discutat chiar acum cu președintele Zelenski. Atacul împotriva trenului de pasageri din Harkov este inacceptabil”, a scris Macron miercuri seara, pe platforma X.

Liderul francez a anunțat și un sprijin de urgență pentru populația Ucrainei. „În urma reuniunii G7+ co-prezidate de Franța, am decis trimiterea de generatoare în Ucraina pentru a ajuta populația să treacă peste iarnă”, a transmis acesta. Președintele Franței a subliniat că Parisul va continua sprijinul pentru Kiev: „Vom susține Ucraina atât timp cât va fi necesar, pentru ca aceasta să se poată apăra și să facă față războiului de agresiune dus de Rusia”.

În mesajul său, Macron a menționat că Ucraina poate conta pe Franța în cadrul Coaliției Voluntarilor și că țara sa lucrează, alături de parteneri, la o creștere a presiunii asupra Moscovei. „Lucrăm la noi sancțiuni la nivel european și ne vom continua eforturile pentru a bloca flota fantomă”, a adăugat el.

Mai multe drone rusești au lovit marți un tren de pasageri în regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei. Potrivit autorităților ucrainene, atacul s-a soldat cu cel puțin patru morți. În tren se aflau peste 200 de persoane. Patru dintre ele erau în continuare dispărute în seara zilei de miercuri, iar alte două au fost rănite, conform informațiilor oficiale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul, pe care l-a descris drept „terorism”. „În orice țară, un atac cu drone asupra unui tren civil ar fi considerat pur și simplu un act de terorism. Nu există și nu poate exista nicio justificare militară pentru uciderea civililor într-un vagon de tren”, a scris Zelenski pe X.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)