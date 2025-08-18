Macron, înaintea discuțiilor cu Trump: „Rusia vrea capitularea Ucrainei, nu pacea!”

„Nu cred că Putin vrea pace”, a spus Macron jurnaliștilor după ce a co-prezidat întâlnirea alături de premierul britanic Keir Starmer. „Cred că el vrea capitularea Ucrainei.”

Macron urmează să se întâlnească, luni, cu președintele american Donald Trump, împreună cu președintele Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, după ce discuțiile dintre Trump și Putin din Alaska nu au dus la niciun progres.

New York Times, citând oficiali europeni, a relatat că Putin i-a prezentat lui Trump pe 16 august un plan de pace care ar presupune ca Ucraina să cedeze teritorii neocupate în schimbul unei promisiuni scrise din partea Moscovei că nu va mai invada. Potrivit acelorași surse, Trump părea să sprijine acest plan ca fiind cea mai rapidă cale spre un acord de pace.

La fel ca Ucraina, și Europa a fost exclusă de la Summitul din Alaska, ceea ce a generat frustrare față de lipsa de consultare, dar și temeri că Washington și Moscova vor încerca să încheie un acord de pace fără implicarea Kievului.

Pe fondul criticilor tot mai numeroase din partea aliaților europeni, inclusiv printr-o declarație comună a celor opt state nordice și baltice, potrivit căreia „experiența a arătat că Putin nu poate fi de încredere”, Macron a spus că el crede că Trump „vrea pace”, dar a subliniat că aliații europeni trebuie să participe la viitoarele negocieri privind Ucraina.

„Noi vrem pace. O pace solidă, durabilă, precedată de eliberarea prizonierilor, a oamenilor nevinovați, și o pace care să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor țărilor”, a adăugat Macron.

Duminică, Zelenski a declarat că negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina ar trebui să înceapă de pe actuala linie a frontului, în contextul discuțiilor privind posibile schimburi de teritorii pentru a pune capăt conflictului.

„Avem nevoie de negocieri reale, și asta înseamnă că ele pot începe de pe linia unde se află în prezent frontul. Linia de contact este cea mai potrivită linie pentru negocieri”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare, după o întâlnire cu membrii așa-numitei Coaliții a celor Dispuși.

Zelenski a spus că liderii europeni sunt de acord cu evaluarea Kievului privind baza negocierilor, adăugând că „Constituția Ucrainei face imposibilă cedarea sau schimbul de teritorii”.

După summitul său cu Putin, Trump a declarat că cei doi lideri au „căzut în mare parte de acord” asupra unor schimburi teritoriale și a unor garanții de securitate pentru Ucraina.

Zelenski a respins ferm posibilitatea de a ceda teritorii suplimentare ca parte a unui acord de pace, insistând că prima etapă a oricăror negocieri trebuie să fie instituirea unei încetări a focului

(sursa: Mediafax)