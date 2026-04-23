MAGA, ruptă între ideologie și cultul personalității: divorț cu scântei între Tucker Carlson și Donald Trump

În ultimele luni, Tucker Carlson a dat impresia că este frământat de conceptul „nu pot trăi nici cu el, nici fără el”. În cele din urmă, podcasterul conservator pare să fi luat o decizie radicală în privința lui Donald Trump. Iar relația lor oscilantă, bazată pe interese politice comune, pare să se îndrepte spre un „divorț” iminent.

Cu două zile în urmă, Carlson a recunoscut că va fi „bântuit mult timp” de faptul că l-a susținut pe Trump la alegerile prezidențiale din 2024, adăugând: „vreau să spun că îmi pare rău că am indus oamenii în eroare”. El nu a precizat însă dacă această ruptură ar putea prefigura o eventuală candidatură proprie la prezidențialele din 2028.

Declarațiile vin pe fondul unei deteriorări vizibile a relației dintre cei doi. În ultimele luni, președintele a reacționat dur la criticile tot mai frecvente ale lui Carlson la adresa administrației sale, în special în privința gestionării dosarelor Epstein și a războiului din Iran.

În mai multe postări pe platforma sa „Truth Social”, Trump l-a catalogat pe Carlson drept „o persoană cu IQ scăzut”, „prost” și „mult supraevaluat”, lansând atacuri similare și la adresa altor foști aliați, precum Megyn Kelly, Alex Jones și Candace Owens.

La rândul său, Carlson a declarat recent că, deși l-a apreciat întotdeauna pe Trump, „îi pare rău pentru el”, sugerând că șeful Casei Albe ar fi manevrat de anumite influențe: „Nu poate lua propriile decizii. Este dureros de privit”.

În acest context, Buckley Carlson, fiul fostului realizator de la „Fox News”, a demisionat, săptămâna trecută, din funcția de adjunct al purtătorului de cuvânt al vicepreședintelui JD Vance, după atacurile repetate ale lui Trump la adresa tatălui său.

Dragoste cu năbădăi

Punctele de ruptură au fost războiul din Iran, perceput ca o trădare a promisiunii lui Trump de a pune capăt implicării SUA în conflicte externe, precum și influența Israelului asupra Casei Albe, devenită o temă centrală pentru Carlson.

Declarația de marți este cel mai recent - și posibil ultim - episod dintr-o relație lungă și complicată. Încă din 1999, când Trump lua în calcul o candidatură din partea Partidului Reformei, Carlson îl descria drept „cea mai respingătoare persoană de pe planetă”.

În 2016, el ar fi spus despre favoritului republican că nu este „rău”, ci „instabil psihic”. Deși l-a susținut împotriva lui Hillary Clinton în acel an, Carlson a păstrat o anumită distanță, iar până în vara lui 2020 formula critici dure. În 2021, el chiar ar fi declarat: „Îl urăsc profund”.

Cu toate acestea, cei doi au fost aliniați pe multe teme, iar Carlson a preluat afirmațiile lipsite de acoperire ale lui Trump, potrivit cărora alegerile din 2020 ar fi fost fraudate.

După plecarea de la „Fox News” - unde realiza cea mai urmărită emisiune de știri prin cablu - Carlson s-a orientat către podcasting și și-a reafirmat sprijinul pentru Trump.

La Convenția Națională Republicană din 2024, la Milwaukee, Carlson îl descria pe actualul președinte drept „o persoană minunată” și „cel mai amuzant om” pe care l-a întâlnit.

Chiar și în martie, fostul realizator de la „Fox News” declara că, deși Trump îl mai enervează uneori, „îl va iubi mereu, indiferent de ce spune despre el”.

Cutremur ideologic

Actuala ruptură devenise însă inevitabilă. Decizia lui Trump de a declanșa un conflict în Iran a fost considerată de Carlson și de alți aliați conservatori ai președintelui drept o încălcare gravă a doctrinei „America First”.

Viziunea non-intervenționistă a lui Carlson s-a format pe fondul eșecului războiului din Irak. În prezent, el susține că Trump ar fi fost influențat excesiv de premierul israelian, Benjamin Netanyahu, poziție care se înscrie într-un curent mai larg al dreptei radicale, adesea criticată pentru derapajele sale antisemite.

„Carlson se îndepărtează de Trump pentru că are impresia că acesta nu a rămas fidel ideologiei pe care i-o atribuia”, susține Jason Zengerle, autorul volumului recent „Contestat de toate vocile influente: Tucker Carlson și criza gândirii conservatoare”.

„Oameni precum Tucker și Steve Bannon cred că mișcarea MAGA este una ideologică, că are principii la care alegătorii aderă independent de atașamentul față de Donald Trump”, afirmă Zengerle, citat de „The Guardian”.

„Acesta este un test major: este Maga un cult al personalității sau o mișcare ideologică autentică? Eu cred că este un cult al personalității - majoritatea susținătorilor MAGA vor sprijini orice face Donald Trump. Figuri precum Bannon și Tucker consideră însă că există o ideologie reală în spate și că susținerea nu se reduce doar la Trump, iar acum urmează să vedem cine are dreptate”, mai spune autorul.

De ani se speculează că însuși Carlson ar putea candida, la un moment dat, la președinție. Criticile dure la adresa lui Trump, formulate la începutul săptămânii, și ideea implicită că MAGA înseamnă altceva decât un singur lider ar putea reprezenta un pas în această direcție.

„El nu mai este, în esență, un simplu personaj media. Este un lider de mișcare. Se vede pe sine în fruntea unui curent politic și consideră că acesta a fost trădat de către Donald Trump. În consecință, încearcă să-l redirecționeze, îndepărtându-l de Trump, dar păstrându-l fidel convingerilor sale ideologice”, consideră Zengerle.

„Carlson se poziționează, împreună cu mișcarea sa, pentru a prelua ceea ce el consideră că a fost distrus de Trump, prezentându-se drept adevăratul moștenitor, cel care a rămas consecvent, în timp ce ceilalți au trădat cauza”, mai spune el.

Întrebat cât de probabil este ca Tucker Carlson să intre în cursa pentru Casa Albă, Zengerle răspunde fără ezitare: „Este mult mai probabil decât era înainte”.

Deocamdată, singura certitudine este faptul că, după ce Carlson a întors armele împotriva fostului său aliat, mișcarea MAGA ajunge la o răscruce. În contextul alegerilor de la jumătatea mandatului, adepții ei vor trebui să opteze rapid între ideologie sau loialitatea necondiționată față de Trump.