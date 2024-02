Maia Sandu donează premiul primit în România unei organizaţii pentru copiii cu sindromul Down

"Asociaţia 'Prietena Mea' este vocea copiilor cu sindromul Down şi promovează incluziunea lor, ca ei să trăiască în familii şi comunităţi armonioase. Fiecare copil are nevoie de dragostea celor din jur pentru a creşte, a se dezvolta şi a fi fericit", a declarat Maia Sandu, explicându-şi gestul.



Asociaţia non-profit "Prietena Mea", fondată de Ludmila Adamciuc, are misiunea de a creşte gradul de acceptare a persoanelor cu dizabilităţi prin informare, sensibilizare şi abilitare atât a părinţilor copiilor cu nevoi speciale, cât şi a societăţii.



Potrivit instituţiei prezidenţiale, Asociaţia pentru Promovarea Timişoarei va transfera direct banii Asociaţiei publice "Prietena Mea".