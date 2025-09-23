Mamă din Noua Zeelandă, condamnată pentru uciderea propriilor copii

Hakyung Lee, cetățeană neozeelandeză originară din Coreea de Sud, și-a ascuns cadavrele copiilor în valize pe care le-a depozitat într-un spațiu de depozitare din Auckland.

Copiii fuseseră morți de trei-patru ani când au fost descoperiți. Lee fusese extrădată din Seul în 2022, după descoperirea macabră, conform AFP.

Procesul nu s-a concentrat pe faptul că femeia și-a ucis copiii - lucru pe care l-a recunoscut - ci pe capacitatea ei de a înțelege că acțiunile sale erau greșite. Avocații apărării au invocat nebunia, susținând că moartea soțului în 2017 a împins-o într-o depresie severă și că credea că face lucrul moral prin uciderea copiilor.

Procuratura a demonstrat însă că Lee știa exact ce face, iar dovada stă în încercarea de a ascunde crimele și de a fugi din țară. Femeia și-a schimbat numele și a rupt legăturile cu viața din Noua Zeelandă înainte de a pleca în Coreea de Sud.

Juriul de la Auckland a deliberat doar două ore înainte de a pronunța verdictul de vinovăție.

Lee riscă închisoarea pe viață și va fi condamnată în noiembrie.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)