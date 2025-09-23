x close
Mamă din Noua Zeelandă, condamnată pentru uciderea propriilor copii

de Redacția Jurnalul    |    23 Sep 2025   •   16:15
Mamă din Noua Zeelandă, condamnată pentru uciderea propriilor copii

O femeie de 45 de ani a fost găsită vinovată de uciderea celor doi copii ai săi, Yuna și Minu Jo, în vârstă de opt și șase ani.

Hakyung Lee, cetățeană neozeelandeză originară din Coreea de Sud, și-a ascuns cadavrele copiilor în valize pe care le-a depozitat într-un spațiu de depozitare din Auckland.

Copiii fuseseră morți de trei-patru ani când au fost descoperiți. Lee fusese extrădată din Seul în 2022, după descoperirea macabră, conform AFP.

Procesul nu s-a concentrat pe faptul că femeia și-a ucis copiii - lucru pe care l-a recunoscut - ci pe capacitatea ei de a înțelege că acțiunile sale erau greșite. Avocații apărării au invocat nebunia, susținând că moartea soțului în 2017 a împins-o într-o depresie severă și că credea că face lucrul moral prin uciderea copiilor.

Procuratura a demonstrat însă că Lee știa exact ce face, iar dovada stă în încercarea de a ascunde crimele și de a fugi din țară. Femeia și-a schimbat numele și a rupt legăturile cu viața din Noua Zeelandă înainte de a pleca în Coreea de Sud.

Juriul de la Auckland a deliberat doar două ore înainte de a pronunța verdictul de vinovăție.

Lee riscă închisoarea pe viață și va fi condamnată în noiembrie.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: noua zeelandă condamnare ucidere copii mama
