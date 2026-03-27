Marea Britanie alocă urgent 100 de milioane de lire pentru apărarea Ucrainei

Guvernul Marii Britanii a decis alocarea imediată a unei sume noi de 100 de milioane de lire sterline (echivalentul a 115 milioane de euro) pentru întărirea sistemelor de apărare aeriană ale Ucrainei, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al executivului britanic.

„Marea Britanie va aloca de urgență 100 de milioane de lire sterline suplimentare pentru sprijinirea apărării aeriene a Ucrainei, contribuind la apărarea țării împotriva atacurilor neîncetate ale Rusiei”, se arată în comunicat, citat de Ukrinform.

Banii vor fi direcționați pentru întărirea protecției aeriene a Ucrainei. Va fi asigurată, de altfel, o securitate sporită forțelor de pe front și infrastructurii critice împotriva atacurilor aeriene.

Această alocare ridică la 600 de milioane de lire sterline sprijinul britanic destinat apărării aeriene ucrainene în ultimele două luni.

Măsura vine după reuniunea de la Helsinki a liderilor Forței Expediționare Comune, care au discutat modalități de accelerare și extindere a sprijinului pentru Ucraina.

De asemenea, inițiativa vine în urma vizitei președintelui Volodimir Zelenski la Londra, săptămâna trecută, când prim-ministrul Keir Starmer a fost informat despre curajul și rezistența continuă a Forțelor Armate Ucrainene.

„Pentru a ne asigura că acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată și pentru a proteja oamenii de acasă de amenințarea reală pe care o reprezintă Rusia, sunt hotărât să fac tot ce putem pentru a sprijini o Ucraină suverană și liberă pentru generațiile viitoare”, a declarat Starmer.

