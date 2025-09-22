Marea Britanie ia în considerare eliminarea taxelor de viză pentru cei mai buni specialiști din lume

„Grupul de lucru pentru talente globale” al lui Starmer elaborează strategii pentru a atrage în Marea Britanie cei mai buni oameni de știință, academicieni și experți digitali din lume, în încercarea de a stimula creșterea economică.

Planul vizează eliminarea costurilor de viză pentru persoanele care au absolvit una dintre cele mai bune cinci universități din lume sau care au câștigat premii prestigioase.

Reforma este discutată la Downing Street și la Trezorerie înaintea bugetului din 26 noiembrie. Decizia SUA de a impune o taxă de 100.000 de dolari pentru noile vize H-1B a dat un impuls celor care militează pentru modificarea sistemului britanic de vize de lux.

Viza britanică pentru talente globale costă în prezent 766 de lire sterline (1.030 dolari), partenerii și copiii plătind aceeași taxă.

Planul ar putea transforma Marea Britanie într-o destinație mai atractivă pentru talentele globale.

(sursa: Mediafax)