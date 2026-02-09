Prințul William și Prințesa de Whales, „profund îngrijorați” cu privire la dosarele Epstein

Mountbatten-Windsor, este fratele mai mic al regelui Charles, care a fost deja exclus din cercul restrâns al familiei regale din cauza relației sale strânse cu Epstein, potrivit Reuters.

Acesta a revenit în atenția publică, în urma dezvăluirilor recente din milioanele de documente publicate din dosarul ce-l vizează pe Epstein, fostul finanțist și infractor sexual condamnat din SUA.

Mesajul transmis, luni, este cel mai direct mesaj al familiei regale, referitor la dosarele Epstein.

„Pot confirma că prințul și prințesa sunt profund îngrijorați de dezvăluirile continue. Gândurile lor rămân concentrate asupra victimelor”, a declarat un purtător de cuvânt al Prințului William și Prințesei de Whales, înainte de sosirea prințului Riad în Marea Britanie.

În octombrie, Regele Charles și soția sa, Camilla, au precizat că gândurile, dar și empatia lor se află alături de persoanele care au supraviețuit abuzului.

(sursa: Mediafax)