Marea Britanie ar putea avea cel mai mult de pierdut după modificarea tarifelor americane

Marea Britanie a beneficiat de un tarif mai redus, de 10%, față de alte țări, ceea ce îi oferea un avantaj competitiv, însă după decizia Curții Supreme Trump a anunțat o taxă vamală globală de 15% pentru toate națiunile.

Regatul Unit va înregistra cea mai mare creștere a tarifelor ca urmare a măsurii, urmat de Italia și Singapore, potrivit Global Trade Alert, în timp ce Brazilia, China și India ar avea cel mai mult de câștigat.

Oficialii britanici încearcă să obțină de la administrația SUA o excepție pentru Regatul Unit, astfel încât să nu se aplice tariful mai ridicat. Camera de Comerț Britanică estimează că măsura ar putea crește costul exporturilor către SUA cu până la 3 miliarde de lire sterline și ar putea afecta 40.000 de companii britanice.

Noul regim tarifar al lui Trump, impus în baza Secțiunii 122 din Legea Comerțului din 1974, poate fi aplicat pentru maximum 150 de zile, dacă nu este prelungit de Congres. Scutirea de taxe pentru oțel, produse farmaceutice și sectorul auto, convenită anterior între Regatul Unit și SUA, ar urma să rămână în vigoare, oferind Marii Britanii un statut preferențial în aceste sectoare-cheie.

„În orice scenariu, ne așteptăm ca poziția noastră privilegiată în comerțul cu SUA să continue”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului britanic.

(sursa: Mediafax)