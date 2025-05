O mașină a lovit mai mulți pietoni în timpul paradei echipei Liverpool

Anunțul a fost făcut de poliția britanică. Incidentul s-a produs în centrul orașului Liverpool. La fața locului au fost trimise numeroase echipe de intervenție, iar zona a fost izolată de polițiști.

„În prezent, ne ocupăm despre informațiile legate de o coliziune rutieră în centrul orașului Liverpool. Am fost contactați astăzi, puțin după ora 18:00, în urma unor rapoarte despre o mașină care a intrat în coliziune cu mai mulți pietoni pe strada Water. Mașina s-a oprit la fața locului, iar un bărbat a fost reținut. Serviciile de urgență sunt în prezent la fața locului”, au transmis polițiștii citați de BBC.

Imaginile de pe internet arată o mașină care intră în mulțime și lovește numeroși oameni. Mașina oprește după câțiva metri și apoi pornește din nou, lovind alt grup de oameni. Nu se știe câte victime a provocat mașina. De asemenea, autoritățile britanice nu au anunțat încă dacă este vorba despre un atac terorist.

????BREAKING: A car has drove in to a crowd on Dale Street in Liverpool, UK during the trophy parade after Liverpool football club won the league. pic.twitter.com/S8Nxo5KSzO