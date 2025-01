Măsuri de securitate fără precedent la investirea lui Donald Trump

Depunerea jurământului, luni, la Capitoliu şi parada care va urma la Capital One Arena vor avea loc la sfârțitul unui weekend de manifestaţii ale oponenţilor lui Trump dar şi mitinguri ale susţinătorilor republicanului.

Ceremonia de învestitură vine după o campanie electorală marcată de două tentative de atentat la viaţa viitorului președinte şi două atacuri de Anul Nou asupra americanilor obişnuiţi.

Într-unul dintre aceste atacuri, 14 oameni au murit şi câteva zeci au fost răniţi când un veteran al armatei americane a intrat cu maşina într-o mulţime de oameni care sărbătoreau Revelionul la New Orleans. În aceeaşi zi, un soldat în serviciul activ al armatei americane a detonat un cybertruck Tesla în faţa unui hotel al lui Trump din Las Vegas, statul Nevada, sinucigându-se.

"Ne aflăm într-un mediu cu ameninţări mai mari", a declarat agentul special responsabil al Serviciului Secret al SUA, Matt McCool, la o conferinţă de presă.

Ceremonia de învestitură propriu-zisă, când Trump depune oficial jurământul, prevăzută iniţial să se desfăşoare pe treptele Capitoliului, va avea loc în cele din urmă în interiorul Rotondei Capitoliului, din cauza frigului.

Teama de noi tentative de asasinat



Oficiali din domeniul securităţii au informat că nu au cunoştinţă de ameninţări specifice, coordonate, care să vizeze ceremonia de învestire. Ceea ce le produce cu adevărat îngrijorare o reprezintă aşa-numiţii lupi singuratici, cum a fost cazul atacatorului din New Orleans, sau a altor două incidente separate care au avut loc recent. Într-una, un bărbat a fost arestat pentru că a încercat să introducă o macetă în Capitoliu. În cealaltă, un bărbat a fost arestat pentru că a încercat să declanşeze un incendiu în apropierea Capitoliului, potrivit poliţiei Capitoliului SUA.



"Această ameninţare a actorului singuratic rămâne cea mai mare justificare pentru ca noi să fim în această stare de alertă sporită (...)", a declarat şeful poliţiei Capitoliului SUA, Thomas Manger, în cadrul unui briefing de securitate. FBI şi Departamentul pentru Securitate Internă au avertizat poliţia din întreaga ţară cu privire la riscul unor atacuri care să încerce să copieze incidentul din New Orleans.



O mare porţiune din centrul oraşului Washington - care se întinde pe aproximativ 3 kilometri, de la Casa Albă până la Capitoliu - va fi închisă circulaţiei vehiculelor, cu punctele de intrare blocate cu bariere de beton, camioane de gunoi şi alte obiecte grele.



Gardul negru care se întinde pe 48 de kilometri şi are 2 metri înălţime, conceput de aşa manieră încât să fie imposibil de escaladat, va fi cel mai lung construit vreodată la Washington, au declarat oficialii citaţi. Aproximativ 7.800 de ofiţeri ai Gărzii Naţionale şi 4.000 de ofiţeri aduşi din alte departamente de poliţie din ţară vor întări dispozitivul de securitate.



În timp ce unii locuitori ai oraşului, unde 90% dintre alegători au votat pentru Harris în detrimentul lui Trump, se pregăteau să plece în weekendul premergător învestirii sau să facă într-un fel pentru a evita blocajul, este de aşteptat ca zeci de mii de oameni să vină în oraş pentru celebrări şi proteste. Duminică va avea loc un miting al lui Trump la Arena Capital One, o sală cu o capacitate de 20.000 de locuri.



Aproximativ 70% din cele 34.500 de camere de hotel din Washington erau deja rezervate cu mai bine de o săptămână înainte pentru noaptea inaugurării şi cu o seară înainte, conform datelor Smith Travel Research şi transmise Reuters de Destination DC, organizaţia oficială de turism din Washington. Gradul de ocupare a hotelurilor a fost de aproximativ 95% pentru inaugurarea lui Trump din 2017 şi de aproximativ 78% pentru cea de-a doua ceremonie de învestire a fostului preşedinte Barack Obama în 2013.