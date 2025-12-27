CCR decide mâine soarta pensiilor speciale

Înalta Curte de Casație și Justiție sesizase CCR cu privire la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Înalta Curte susținea că legea „încalcă independența justiției” și „elimină de facto pensia de serviciu pentru magistrați”. Decizia fusese adoptată în unanimitate, 102 judecători din 102 prezenți.

Contestația Înaltei Curți a venit după ce premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru a doua formă a legii.

Stabilirea pensiei la maxim 70% din ultimul salariu net. Creșterea vechimii în muncă de la 25 de ani la 35 de ani. Creșterea vârstei de pensionare de la 48-50 de ani la 65 de ani.

Conform noilor prevederi, cuantumul pensiei ar urma să fie de 55% din media indemnizațiilor brute din ultimii cinci ani, cu plafon de 70% din ultima indemnizație netă.

Perioada de tranziție pentru pensiile magistraților a crescut de la 10 la 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026. În următorii 15 ani, vârsta de pensionare va crește treptat cu câte un an.

În 2042, vârsta de pensionare a magistraților va ajunge la 65 de ani.

CCR a dezbătut în 10 decembrie sesizarea depusă de Înalta Curte. Curtea Constituțională a amânat pronunțarea pentru 28 decembrie.

(sursa: Mediafax)