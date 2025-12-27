Explozii puternice în Kiev. Capitala Ucrainei, atacată cu rachete și drone de forțele ruse

Explozii puternice au zguduit Kievul sâmbătă dimineață. Capitala ucraineană s-a confruntat cu un atac masiv cu rachete și drone. Primarul Vitali Klitschko a avertizat cetățenii să rămână în adăposturi. Forțele de apărare aeriană au intrat în acțiune, notează Guardian.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat o alertă aeriană la nivel național și au declarat pe rețelele de socializare că drone și rachete se deplasau peste mai multe regiuni ucrainene, inclusiv capitala. Jurnaliștii Agence France-Presse din Kiev au auzit mai multe explozii puternice. Unele erau însoțite de „fulgere luminoase” care au luminat orizontul în portocaliu.

Un canal militar de pe Telegram a declarat că în oraș erau lansate rachete de croazieră și balistice. „Explozii în capitală. Forțele de apărare aeriană sunt în acțiune. Rămâneți în adăposturi!", a scris Klitschko pe Telegram.

Atacul survine în contextul în care Moscova a acuzat Uniunea Europeană că încearcă să saboteze un acord între Rusia și Ucraina înaintea unei întâlniri între Volodimir Zelenski și Donald Trump în Florida, programată duminică.

Vice-ministrul rus de externe, Serghei Riabkov, a declarat că propunerea elaborată cu contribuția lui Zelenski diferă radical de punctele stabilite inițial de oficialii americani și ruși. „Kievul și sponsorii săi – în special din cadrul Uniunii Europene – și-au intensificat eforturile pentru a torpila acordul”, a afirmat Riabkov la televiziunea rusă.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a subliniat modul în care țara sa și Rusia au împărtășit „sânge, viață și moarte” în războiul din Ucraina, într-un mesaj de Anul Nou adresat lui Vladimir Putin. Kim a afirmat că 2025 a fost un „an cu adevărat semnificativ" pentru alianța bilaterală, consolidată prin "împărtășirea sângelui, vieții și morții în același tranșeu”.

Coreea de Nord a confirmat că a trimis trupe pentru a sprijini campania militară a Rusiei împotriva Ucrainei. La începutul acestei luni, Phenianul a recunoscut că a trimis trupe pentru a dezamorsa mine în regiunea Kursk din Rusia.