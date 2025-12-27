Vești proaste pentru locuitorii Sectorului 4 din Capitală. Tarife majorate pentru gunoi și deșeuri reciclabile

Consiliul Local a adoptat o hotărâre prin care tarifele pentru serviciile de salubrizare și colectare a deșeurilor reciclabile vor fi actualizate începând din martie 2026.

Conform hotărârii adoptate, tariful pentru sortarea deșeurilor reciclabile, hârtie, carton, metal, plastic și sticlă, va fi de 229,87 lei/tonă fără TVA. Pentru persoanele fizice, tariful total de gestionare a deșeurilor menajere va fi 25,70 lei pe lună fără TVA.

Tariful pentru fracția umedă rămâne neschimbat la 18,41 lei de persoană/lună fără TVA, în timp ce cel pentru fracția uscată crește la 7,29 lei.

Și pentru persoanele juridice vor fi majorări semnificative: tariful de colectare pentru fracția umedă va fi 273,41 lei, iar pentru fracția uscată va ajunge la 129,70 lei, ambele valori fiind fără TVA.

În ultimul an și jumătate, tarifele pentru colectarea gunoiului menajer în Sectorul 4 au crescut cu aproape 20%, reflectând modificări ale costurilor de operare și ale contractelor de gestionare a serviciilor de salubrizare.