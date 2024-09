Melania Trump, în primul ei interviu în doi ani: ''Ţara noastră are nevoie de soţul meu''

Într-un interviu în exclusivitate cu reţeaua americană Fox, primul acordat în doi ani, soţia fostului preşedinte a apărat administraţia Trump în fruntea Casei Albe între 2017 şi 2021 şi a spus că palmaresul lui "Biden şi Harris (vicepreşedinta şi actuala candidată democrată la preşedinţie Kamala Harris - n.r.) vorbeşte de la sine" şi "nu de bine".



"Ţara suferă. Oamenii nu pot cumpăra produse de bază pentru familiile lor. Avem războaie în toată lumea. Soldaţii mor. Ei mor sub această administraţie din cauza unui leadership slab. Graniţa este deschisă şi periculoasă. Vine mult fentanil, ucigându-i pe tinerii noştri. Este foarte greu de văzut", a spus Melania, în discuţia cu jurnalista de la emisiunea FOX & Friends, Ainsley Earhardt.



În timpul interviului, fosta Primă Doamnă, care de obicei nu este o prezenţă obişnuită în mass-media, i-a încurajat pe cetăţeni să voteze pentru Donald Trump, întrucât în timpul mandatului său "nu am avut niciun război. Oamenii prosperau. Aveau de lucru. Ei îşi puteau întreţine familiile, aşa că eu cred că poporul american trebuie să decidă ce îşi doreşte cu adevărat".



În interviu, difuzat înainte de lansarea memoriilor fostei Prime Doamne intitulate "Melania" şi care vor fi publicate în octombrie, ea vorbeşte despre cele două tentative de asasinat pe care le-a suferit soţul ei în campania electorală într-un interval de două luni.



Prima a avut loc atunci când Thomas Matthew Crooks a deschis focul asupra fostului preşedinte la un miting de campanie în Butler, Pennsylvania, l-a rănit pe Trump la ureche, l-a ucis pe fostul şef al pompierilor din Pennsylvania, Corey Comperatore, şi a rănit doi participanţi la miting.



Fosta Primă Doamnă mărturiseşte că nu a aflat imediat despre atac. "Am alergat la televizor, am dat înapoi şi am văzut", şi-a amintit ea.



"În realitate, nu am văzut (atacul) în direct, dar poate, ştii, trei minute, câteva minute mai târziu. Dar când l-am văzut eu, ştii, a fost doar... Nimeni nu ştia încă. Pentru că atunci când îl vezi la pământ şi nu ştii, nu ştii ce s-a întâmplat cu adevărat", a povestit Melania Trump. "Nu pot să nu mă întreb, de ce oamenii legii nu l-au arestat pe trăgător înainte de discurs? Cu siguranţă această poveste este mai mult decât atât şi trebuie să aflăm adevărul", a spus ea.



Două luni mai târziu, fostul preşedinte a fost din nou ţinta unei tentative de atentat pe terenul de golf Trump International din West Palm Beach, Florida.



"Cred că aceste două cazuri au fost cu adevărat miracole. Dacă vă gândiţi în mod serios, 13 iulie a fost un miracol", a spus ea.



Melania, în vârstă de 54 de ani, se afla la New York atunci, dar a sunat pentru a se asigura că totul este în regulă. În ambele cazuri, ea crede că soţul ei trăieşte în mod miraculos.



Fostul preşedinte republican şi Melania, fost model născut în Slovenia, s-au căsătorit în 2005 şi au un fiu, pe Barron, în vârstă de 18 ani.

