Melania Trump denunţă încercările de a-i reduce la tăcere soţul

Statele Unite "sunt astăzi mai divizate ca oricând. A devenit din ce în ce mai evident că există provocări semnificative la adresa libertăţii de exprimare, aşa cum o demonstrează eforturile de a-mi reduce la tăcere soţul", a scris Melania Trump pe contul ei de Instagram.



"Rezultatele alegerilor din 2020 ne-au schimbat vieţile pentru totdeauna. Ne-au afectat calitatea vieţii, costul alimentelor, securitatea şi chiar peisajul politic", a adăugat ea, referindu-se la scrutinul câştigat de democratul Joe Biden.



Mesajul de pe Instagram face parte din campania de promovare a memoriilor ei, "Melania". Cartea are 256 de pagini şi va fi publicată pe 8 octombrie, cu mai puţin de o lună înainte de alegerile prezidenţiale din 5 noiembrie, în care magnatul din New York se va înfrunta cu vicepreşedinta şi candidata democrată la Casa Albă, Kamala Harris.



Versiunea electronică a memoriilor Melaniei Trump costă 17,99 dolari pe Amazon, în timp ce ediţia pe hârtie va costa între 40 şi 150 de dolari. Cea mai scumpă variantă are autograful fostei Prime Doamne a SUA şi o serie de fotografii suplimentare.

AGERPRES