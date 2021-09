Menajerele românce care lucrează în Italia au nevoie de permisul verde de vaccinare anti COVID-19

Permisul verde care atestă vaccinarea anti COVID-19 va deveni obligatoriu în Italia din 15 octombrie, astfel încât va fi necesar și menajerelor, îngrijitoarelor sau bonelor. Acestea vor fi controlate chiar de familiile la care lucrează, scrie gazetaromaneasca.com.

Acesta va fi necesar tuturor angajaților din sistemul public și privat, altfel li se vor suspenda contractele de muncă.

În regiunea Lazio s-a organizat administrarea vaccinurilor fără programare pentru batante și mensaje în zilele „Open Days”.

Datelor Assindatcolf, asociație care reprezintă familiile angajatoare, arată că 90% dintre familii cer un astfel de certificat.

„Fără certificat, nu mă pot întoarce să lucrez cu familia care m-a angajat anul trecut. Am fost întotdeauna în ordine și cu documentele, așa că am avut acces ușor la green pass. Acum trebuie doar să aștept a doua doză și apoi certificatul. Pentru moment am lucrat cu testul, care este valabil timp de două săptămâni. Dar acum familia la care lucrez mi l-a cerut cu adevărat ”, spune Alina Toma, româncă de 45 de ani, care muncește ca menajeră. Ea a stat la coadă pentru a se imuniza.