Cancelarul Germaniei apără alianța cu SUA după ce Trump a amenințat cu retragerea trupelor

„Lucrăm aici și în alte locații cheie din Germania, alături de Statele Unite și aliații noștri NATO. Această activitate se desfășoară cot la cot, în beneficiul nostru reciproc și în cadrul unui parteneriat transatlantic profund”, a declarat șeful guvernului de la Berlin, într-un discurs la o școală militară din Munster.

„În toate aceste chestiuni, suntem în contact strâns și de încredere cu partenerii noștri, inclusiv, și în special, cu cei de la Washington”, a mai spus Merz, citat de Politico.

În plus, cancelarul a evidențiat și eforturile Germaniei de a-și consolida capabilitățile de apărare. „Ceea ce facem este, de asemenea, o contribuție la un parteneriat transatlantic reînnoit. Busola noastră rămâne în mod clar fixată pe un NATO puternic și un parteneriat transatlantic fiabil”, adaugă Merz.

Germania găzduiește aproximativ 36.000 de soldați americani în baze strategice, precum Baza aeriană Ramstein, care joacă un rol esențial în apărarea Europei și în operațiunile militare globale ale Statelor Unite ale Americii.

„Statele Unite analizează și examinează în prezent posibilitatea unei reduceri a efectivelor militare din Germania, iar o decizie va fi luată foarte curând”, a transmis Donald Trump miercuri, după ce Merz a susținut că iranienii sunt mai puternici decât se estima, și că Statele Unite nu au o strategie convingătoare în negocierile de pace cu Teheranul.

