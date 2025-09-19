MI6 lansează un portal pe dark web pentru a coopta spioni, în special din Rusia

Platforma de mesagerie securizată Silent Courier își propune să consolideze securitatea națională prin facilitarea recrutării de către agenția de informații, a declarat Ministerul de Externe din Marea Britanie, potrivit BBC.

Potențialii agenți din Rusia și din alte țări din întreaga lume sunt vizați de britanici.

„Pe măsură ce lumea se schimbă, iar amenințările cu care ne confruntăm se înmulțesc, trebuie să ne asigurăm că Marea Britanie este întotdeauna cu un pas înaintea adversarilor noștri. Agențiile noastre de informații de talie mondială se află în centrul acestei provocări, lucrând în culise pentru a menține siguranța cetățenilor britanici. Acum le consolidăm eforturile cu tehnologie de ultimă generație, astfel încât MI6 să poată recruta noi spioni pentru Marea Britanie - în Rusia și în întreaga lume”, a declarat secretarul de externe Yvette Cooper.

Instrucțiunile privind modul de utilizare a portalului vor fi disponibile publicului pe canalul de YouTube al MI6.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)