Mihai Popșoi, la Radio Moldova: „Republica Moldova nu va mai face parte din CSI”

Denunțarea acordurilor care stau la baza aflării statului nostru în CSI este în proces de avizare și documentele vor ajunge în scurt timp în Parlament, a declarat viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, în cadrul emisiunii „La 360 de grade”, de la Radio Moldova, transmite moldova1.md.

Este vorba despre statutul CSI, semnat la Minsk pe 22 ianuarie 1993, Acordul de fondare a CSI-ului, din 8 decembrie 1991, tot de la Minsk, precum și de Anexa acestuia din 22 decembrie 1991.

„Aceste lucruri ar însemna că R. Moldova, oficial, nu va mai fi membră a CSI. Denunțarea acestor trei acorduri de bază care stau la temelia aflării noastre în CSI, denunțarea acestor acorduri ne va da dreptul să spunem că, din un punct de vedere juridic..., pentru că, de facto, noi cam ne-am suspendat participarea de ceva vreme, dar juridic încă eram acolo. Odată cu denunțarea acestor trei acorduri fundamentale, Republica Moldova nu va mai face parte, oficial, din CSI. Acest proces deja a început, am luat această decizie de curând, procesul de avizare este pornit”, a declarat Mihai Popșoi.

Vicepremierul a precizat că documentele privind denunțarea celor trei acorduri vor fi înaintate Legislativului la începutul noii sesiuni parlamentare. Alte acorduri cu CSI, care aduc beneficii cetățenilor, vor continua să funcționeze, a precizat vicepremierul.

„Până la mijloc de februarie, probabil, vom finaliza procesele în Guvern, după care această decizie urmează să fie luată de către deputații din Parlament. Dar noi am pornit acest proces la Ministerul de Externe și am transmis documentele pentru avizare. O parte din ele (acorduri - n.r.), atât timp cât nu contravin aflării noastre în zonele europene și dacă aduc anumite beneficii, nu există niciun temei pentru denunțare. Dar, juridic, deja în cel mai scurt timp, oficial Republica Moldova nu va mai face parte din CSI”, a adăugat vicepremierul, la postul național de radio.

Potrivit vicepremierului Mihai Popșoi, Republica Moldova are semnate 283 de acorduri cu CSI în total, 71 de acorduri au fost denunțate, iar aproximativ 60 sunt în proces de denunțare.

Menționăm că autoritățile de la Chișinău au demarat procesul de denunțare a acordurilor cu CSI la scurt timp după invadarea de către Federația Rusă a Ucrainei, în februarie 2022. Potrivit conducerii R. Moldova, prevederile acestora sunt învechite, iar în unele cazuri nu au fost aplicate niciodată.

La finele anului trecut, Parlamentul a denunțat și Acordul cultural cu Federația Rusă, ceea ce înseamnă închiderea Centrului Rus de Știință și Cultură din Chișinău. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a precizat atunci că „Centrul Cultural Rus nu era nicidecum cultural, era un centru sub acoperirea căruia se desfășurau activități de subminare a suveranității Republicii Moldova”.