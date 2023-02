Misterul baloanelor care survolează cele două Americi

Apariția primului balon a fost semnalată inițial într-o publicație din Montana care a publicat o fotografie. Apoi Statele Unite a acuzat China de spionaj, spunând că „violează spațiul aerian al SUA și legislația internațională”.

"În mod clar, intenţia acestui balon este de supraveghere", a declarat un oficial înalt al apărării americane, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

„Disprețul sfruntat al Chinei față de suveranitatea americană reprezintă o acțiune destabilizatoare căreia trebuie să i se răspundă, iar președintele Biden nu poate să tacă”, a transmis și Casa Albă pe Twitter.

Totodată, fostul președinte democrat Donald Trump a scris pe Twitter: „DOBORÂȚI BALONUL”.

Deocamdată obiectul zburător se plimbă de la vest la est pe deasupra Statelor Unite. Autoritățile americane au spus că balonul de deasupra SUA nu poate fi doborât întrucât „aria pe care vor cădea resturile ar fi semnificativă” și ar putea provoca „rănirea sau moartea unor civili sau pagube materiale importante”.

BREAKING: Pentagon tells the public to 'look up in the sky and see where the balloon is'https://t.co/RjgZcFv7xv