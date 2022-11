Netanyahu ar putea avea o majoritate confortabilă în Knesset - rezultate parţiale

Potrivit proiecţiilor realizate pe baza numărării a 86% din voturile exprimate în scrutinul de marţi, Partidul Likud (dreapta), al fostului premier Netanyahu, va avea 32 de locuri în Knesset, din totalul de 120 de locuri.

Partidul Sionismului Religios este creditat cu 14 locuri în Knesset, formaţiunea Shas va avea 11 mandate, iar Iudaismul Unit al Torei va avea opt locuri. În acest context, alianţa de dreapta care ar putea fi formată în jurul partidului Likud va avea o majoritate de 65 de locuri în Knaesset.

Partidul Yesh Atid (Există un Viitor, centru-stânga), al premierului în funcţie Yair Lapid, va obţine 24 de locuri în Parlament, iar alianţa Unitate Naţională, alcătuită din formaţiunile Albastru & Alb şi Noua Speranţă, va avea 12 mandate. Partidul Yisrael Beiteinu, Lista Arabă Unită (Ra'am) şi formaţiunea Hadash-Ta'al vor obţine câte cinci locuri, iar Partidul Muncii, patru.

Situaţia nu este încă definitivă. Există un singur scenariu în care blocul de dreapta să nu aibă majoritate, dacă vor intra în Parlament partidele Meretz şi Balad şi dacă Partidul Muncii va scădea sub pragul intrării în Parlament, conform cotidianului The Times of Israel.

(sursa: Mediafax)