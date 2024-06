Netanyahu apreciază că "diferendul"" legat de armele americane va fi "rezolvat în viitorul apropiat"

"În urmă cu aproximativ patru luni a avut loc o scădere dramatică a livrărilor de armament din Statele Unite către Israel. Timp de mai multe săptămâni am făcut apel la prietenii noştri americani să accelereze livrările", a declarat Netanyahu duminică la începutul unei reuniuni a cabinetului său la Ierusalim.



"Am făcut-o în discuţii cu ranguri superioare, şi la toate nivelurile, şi vreau să subliniez: am făcut-o în camerele de oaspeţi", a spus preşedintele într-o aluzie clară la discuţiile cu uşile închise.



"Am primit tot felul de explicaţii, dar situaţia de bază nu s-a schimbat. Unele elemente au venit puţin câte puţin, dar marea masă de armament a fost lăsată în urmă", a spus el.



Acesta este motivul pentru care, a explicat Netanyahu, a decis să facă un apel public la 18 iunie, când a înregistrat un mesaj video în limba engleză în care a calificat drept "de neconceput" faptul că Casa Albă ar putea să fi blocat arme pentru Israel.



"În lumina a ceea ce am auzit în ultimele zile, sper şi cred că această problemă va fi rezolvată în viitorul apropiat", a declarat Netanyahu în reuniunea cu miniştrii guvernului său.



La rândul lor, SUA au declarat că nu ştiu la ce blocaje acesta se referă şi au precizat că singurul transport care a fost oprit a fost cel de 3 500 de bombe în luna mai, din cauza posibilei lor utilizări în zone dens populate, precum oraşul Rafah, extremitatea sudică a Fâşiei Gaza.



De asemenea, Netanyahu a reiterat că este pregătit să fie atacat personal pentru insistenţa sa publică problema livrărilor de arme americane, dar a declarat că, în calitate de prim-ministru, sarcina sa este de a "face tot posibilul" pentru a se asigura că soldaţii israelieni dispun de "cele mai bune mijloace de luptă", conform media citate