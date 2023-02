Ninsoare după trei decenii la Los Angeles. Zăpada a acoperit emblematicul semn Hollywood

Zeci de milioane de locuitori din California se află în zone vizate de avertizări de viscol, vânt și inundații. Ninsoarea, un fenomen foarte rar în regiune, a căzut la Los Angeles, iar zăpada a acoperit parțial emblematicul semn Hollywood. De altfel, Los Angeles, un oraș renumit pentru palmieri și bulevarde însorite, se află sub prima avertizare de viscol din ultimele trei decenii.

La San Francisco a fost doborât un record de 132 de ani de temperatură minimă. Termometrul a arătat 4 grade Celsius vineri dimineață.

Furtunile au lăsat în beznă aproape un milion de proprietăți de la o coastă la alta, iar principala autostradă de pe Coasta de Vest, Interstate 5, a fost parțial închisă la sud de granița cu Oregon.

Zăpada a acoperit mai multe podgorii, în timp ce în alte zone autoritățile avertizează că există riscul producerii unor inundații.

În zonele montane stratul de zăpadă ar putea trece de 2 metri. Ninsori au căzut și în deșertul Mojave și în Valea Santa Clarita.

Winter storms battered parts of California, leaving almost 85,000 homes and businesses without power in the Los Angeles area pic.twitter.com/AEMD3JIAkV