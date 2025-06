Nunta miliardarului Jeff Bezos stârneşte multă agitaţie în Veneţia

Miliardarul american şi logodnica sa, jurnalista Lauren Sanchez, au alocat milioane de euro pentru organizarea nunţii lor în Oraşul Dogilor. Festivităţile urmează să înceapă joi şi vor culmina sâmbătă cu o ceremonie care va avea loc într-un spaţiu care nu a fost dezvăluit din motive de securitate.



Nunta ar putea avea loc la Biserica Milostivirii sau la Arsenale, clădirile magnifice din cărămidă roşie ale şantierului naval din "Serenissima", care datează din epoca în care flota Veneţiei domina Marea Mediterană.



Potrivit presei italiene, Jeff Bezos, în vârstă de 61 de ani, şi Lauren Sanchez, în vârstă de 55 de ani, ambii divorţaţi, au rezervat cele mai luxoase hoteluri din oraş pentru a-i găzdui pe oaspeţii lor prestigioşi, printre care se numără Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Orlando Bloom şi Ivanka Trump.



Cel puţin 95 de aeronave private au solicitat permisiunea de a ateriza pe Aeroportul Marco Polo din Veneţia, potrivit cotidianului italian Il Corriere della Sera.



Superiahtul lui Jeff Bezos, Koru, este aşteptat să acosteze în faţa insulei San Giorgio Maggiore, chiar vizavi de faimoasa Piaţă San Marco, care a fost închiriată în întregime pe durata festivităţilor.



Această etalare a luxului a stârnit controverse în Veneţia, unde unii dintre localnici se tem că, din cauza oaspeţilor şi a anturajelor acestora, oraşul italian, deja invadat de turişti, va deveni aproape imposibil de locuit.



Aproximativ 100.000 de turişti dorm în oraş în vârful sezonului turistic, la care se adaugă zeci de mii de vizitatori de o zi, dintre care mulţi debarcă de pe nave de croazieră gigantice, în timp ce populaţia Veneţiei scade dramatic.



În urmă cu 11 ani, nunta actorului George Clooney nu a provocat polemici în lagună, dar Jeff Bezos, unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume, se dovedeşte a fi o persoană care generează mai multe diviziuni, nu în ultimul rând din cauza controverselor ce vizează modul în care grupul Amazon îşi tratează angajaţii.



Amprenta de carbon a invitaţilor ridică, de asemenea, semne de întrebare, iar Greenpeace denunţă constant sumele uriaşe cheltuite într-un moment în care echilibrul ecologic fragil al Veneţiei "se scufundă sub greutatea crizei climatice".



"No Space for Bezos"



Lauren Sanchez a fost criticată, de asemenea, pentru participarea la un zbor spaţial organizat de compania aerospaţială a lui Jeff Bezos, Blue Origin, în aprilie, după ce a declarat că omenirea trebuie să se facă mai mult pentru a combate schimbările climatice.



Luni, mai mulţi activişti au afişat în Piaţa San Marco un poster uriaş cu o fotografie a lui Jeff Bezos, fotografiat râzând, însoţită de titlul următor: "Dacă poţi închiria Veneţia pentru nunta ta, poţi plăti mai multe taxe".



Construit de-a lungul secolelor pe micile insule din lagună, oraşul italian a introdus o controversată taxă de intrare pentru vizitatorii de o zi, dar unii dintre localnici cer o politică mai ambiţioasă pentru a rezolva criza locuinţelor.



Intervievat de AFP, Tommaso Cacciari, în vârstă de 47 de ani, liderul mişcării "No Space for Bezos", a denunţat "utilizarea Veneţiei ca şi cum ar fi o sală de bal privată, mai degrabă decât un oraş real cu locuitorii săi, vulnerabilităţile şi problemele sale".



Astfel de evenimente "condamnă Veneţia la o moarte sigură" prin alungarea locuitorilor rămaşi, denunţă el, susţinând că opozanţii sunt pregătiţi să spargă atmosfera festivă ocazionată de nunta lui Jeff Bezos aruncându-şi "trupurile, bărcile şi animalele gonflabile" în canale în momentul sosirii invitaţilor.



Pe de altă parte, Simone Venturini, adjunctul Biroului pentru Turism din Veneţia, consideră acest eveniment ca fiind "doar unul dintre numeroasele evenimente pe care oraşul le găzduieşte în fiecare zi".



Cuplul Bezos-Sanchez, care a făcut, de asemenea, donaţii către organizaţiile caritabile locale, a apelat totodată la artizani locali pentru a cumpăra produse de patiserie şi obiecte de la faimoasa sticlărie Murano.



Unii localnici sunt mai degrabă flataţi de alegerea făcută de miliardarul american: "Acest tip de eveniment nu creează niciun fel de probleme", crede Michele Serafini, în vârstă de 50 de ani. Această nuntă "aduce bani oraşului Veneţia", iar acesta este un lucru bun, a concluzionat el.



Primăria din Veneţia respinge criticile



"Este una dintre numeroasele nunţi pe care oraşul le găzduieşte în fiecare zi. Este, de asemenea, o nuntă relativ mică prin prisma numărului de persoane implicate", a subliniat Simone Venturini.



"Notorietatea persoanelor implicate necesită în mod evident o atenţie specială, în special în ceea ce priveşte securitatea şi confidenţialitatea", a recunoscut el, subliniind totuşi că oraşul are o lungă tradiţie în organizarea de "evenimente mult mai solicitante, problematice şi complexe", cum ar fi o vizită a Papei sau o reuniune G7.



"Nu va exista niciun impact asupra centrului istoric şi nu este prevăzută nicio privatizare sau închidere a spaţiilor publice", a dat asigurări acelaşi oficial italian.



"Totul se va desfăşura în spaţii private, hoteluri private, astfel încât nu va exista nicio interferenţă cu spaţiile publice sau cu traficul pe apă al oraşului", a promis Simone Venturini.



El a respins obiecţiile celor care se opun nunţii şi care doresc să organizeze demonstraţii pentru a protesta faţă de acest eveniment.



"Aceste persoane reprezintă 150 de oameni, sunt aceiaşi oameni care, de douăzeci de ani încoace, au făcut din protest profesia lor şi raţiunea lor de a fi. În urmă cu douăzeci de ani, au avut loc manifestaţii împotriva proiectului Mose", Moise în italiană, un sistem de diguri artificiale care protejează Veneţia de maree, "iar astăzi Mose funcţionează", a precizat Simone Venturini.



Oficialul italian crede că protestele ar putea avea loc şi "din cauza apropierii politice a lui Bezos de cercurile conservatoare americane". AGERPRES

