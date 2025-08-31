Oana Țoiu a susținut la Copenhaga sprijinul României pentru R. Moldova și Ucraina

Aceasta a luat parte, în perioada 29-30 august, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe ai statelor membre ale Uniunii Europene, desfășurată la Copenhaga, în formatul Gymnich.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situația umanitară din Gaza și consolidarea rolului UE pe scena internațională.

Oana Țoiu a condamnat atacurile recente lansate de Rusia asupra Ucrainei, soldate cu victime civile și cu distrugerea sediului Delegației UE la Kiev, arătând că acestea dovedesc „lipsa de dorință a Moscovei pentru pace”.

Ea a pledat pentru întărirea sancțiunilor economice împotriva Rusiei, limitarea surselor de finanțare ale războiului și sprijin militar suplimentar pentru Kiev.

Totodată, ministrul a evidențiat importanța strategică a regiunii Mării Negre și a Dunării pentru securitatea europeană.

Demnitarul a susținut deschiderea negocierilor de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova, apreciind progresele înregistrate de cele două state și subliniind importanța conectivității regionale pentru reziliența lor.

De asemenea, a pledat pentru accelerarea procesului de extindere și în Balcanii de Vest.

Referitor la Orientul Mijlociu, Oana Țoiu a exprimat îngrijorare față de situația din Gaza și a reafirmat disponibilitatea României de a continua evacuarea pacienților pediatrici.

Ea a cerut eliberarea imediată a tuturor ostaticilor israelieni și a reafirmat susținerea pentru soluția celor două state.

În marja reuniunii, ministrul român a avut întrevederi bilaterale cu omologii din Finlanda și Slovacia, cu care a discutat despre consolidarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova, cooperarea în NATO și intensificarea relațiilor economice și sectoriale.

De asemenea, Oana Țoiu s-a întâlnit cu reprezentanți ai comunității românești din Danemarca, cărora le-a mulțumit pentru contribuția la promovarea culturii românești și cu care a discutat soluții pentru problemele cu care se confruntă cetățenii români din această țară.