Oficial american: Există semnale pozitive în dialogul dintre Chișinău și Tiraspol

Declarația a fost făcută pentru agenția de știri IPN de asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA, Christopher Smith, scrie site-ul stiri.md.

Oficialul american a subliniat că Statele Unite susțin o soluționare pașnică a conflictului și rămân pe deplin angajate în sprijinul suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, pe care o consideră un principiu fundamental al politicii sale în regiune.

În contextul actualei situații regionale de securitate, Christopher Smith a menționat că Washingtonul promovează pacea și unitatea în Europa și sprijină procesele care pot conduce la reglementarea durabilă a conflictelor.

Referitor la dificultățile existente în dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, oficialul american a precizat că Statele Unite au avut un rol constant în sprijinirea negocierilor, inclusiv în cadrul mecanismelor susținute de OSCE, precum și prin dialogul direct cu autoritățile moldovene.

Washingtonul este pregătit să ofere bunele sale oficii și sprijinul necesar pentru relansarea dialogului, însă modul de avansare a procesului rămâne la latitudinea părților implicate.

„Președintele meu, președintele Trump, este un promotor al păcii. El a stabilit ca prioritate pentru administrația sa identificarea acelor domenii în care Statele Unite își pot folosi influența pentru a avansa pacea și unitatea în Europa și la nivel global”, a subliniat Smith.