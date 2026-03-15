Rușinea anului în cinema: ''Snow White'' și ''War of the Worlds'' declarate cele mai neinspirate filme din 2025

Adaptarea live-action a celebrei animații din 1937 ''Snow White'' (''Albă ca Zăpada''), realizată de Disney, a stârnit numeroase controverse încă de la anunțarea acestui proiect, în urmă cu câțiva ani. Lansarea sa din primăvara anului trecut s-a dovedit a fi dezamăgitoare.





Vedeta filmului din 2025, actrița Rachel Zegler, a stârnit furia fanilor Disney după ce a denigrat pelicula originală din 1937. De asemenea, ea a declarat că prințul din această poveste este un ''hărțuitor''.



Alegerea actriței latino-americane pentru a interpreta rolul principal a fost criticată și ea pe rețelele de sociale, fiind considerată o nouă dovadă a faptului că studioul Disney ar fi animat de filosofia ''woke'' - un termen vag pe care Donald Trump îl folosește pentru a pune la îndoială politicile de promovare a diversității în societatea americană.



Însă, în cele din urmă, piticii din ''Snow White'', generați pe computer, au stârnit cele mai multe critici și i-au adus acestui film două premii Zmeura de Aur.



''Înfricoșători, ba chiar terifianți și de un fals strident, premiul pentru cel mai prost rol secundar masculin revine celor șapte pitici artificiali'', au anunțat organizatorii ceremoniei.



''AI (inteligența artificială) nu trebuie neapărat să coste peste 250 de milioane de dolari, poate 20,50 de dolari, sau o perioadă de probă gratuită de șapte zile'', au adăugat ei, ironizând bugetul uriaș al filmului produs de Disney.



Cele șapte creaturi magice caricaturale, asemănătoare unor gnomi, au câștigat, de asemenea, premiul Razzie pentru ''cel mai prost duo de pe ecran''.

Disney a ratat însă de titlul de ''cel mai prost film al anului'', câștigat de un alt gigant din industria de divertisment, Amazon, cu remake-ul său al filmului ''War of the Worlds'' (''Războiul lumilor'').





Romanul omonim al britanicului Herbert George Wells fusese deja adaptat pentru marele ecran, în special de Steven Spielberg. Dar, de data aceasta, Amazon a decis să prezinte intriga prin intermediul unor apeluri pe Zoom: rezultatul a fost ridiculizat de organizatorii galei Razzies Awards, care au spus că acest remake este ''o comedie involuntară''.



Rapperul american Ice Cube, protagonistul filmului, a primit premiul pentru ''cel mai prost actor''.



Filmul produs de Amazon a fost criticat și pentru modul stângaci în care a utilizat tehnica de plasare a unor produse, în special în scena finală a peliculei, în care o dronă Prime Air (un produs dezvoltat de Amazon - n.red.) salvează umanitatea de o invazie extraterestră.



Cu toate acestea, noul remake ''War of the Worlds'' s-a impus ca un succes neașteptat pe platforma de streaming Prime Video a grupului Amazon, datorită zvonurilor despre nulitatea producției, alimentate, potrivit criticilor, de ''masochiști plictisiți''.



Acest film a câștigat alte trei premii Zmeura de Aur, impunându-se și la categoriile ''cel mai prost regizor'' (Rich Lee), ''cel mai prost scenariu'' (Kenny Golde, Marc Hyman) și ''cel mai prost prequel, remake sau sequel''.



Rebel Wilson a fost desemnată ''cea mai proastă actriță'' datorită interpretării sale din comedia de acțiune ''Bride Hard''.



Premiile parodice Zmeura de Aur au fost create în 1981 pentru a ridiculiza cultura de autosatisfacție a industriei de la Hollywood.



Peste 1.100 de membri Razzie de pe tot teritoriul Statelor Unite și din alte câteva zeci de țări votează pentru acordarea acestor premii, potrivit site-ului oficial al competiției. Votanții sunt membri ai Golden Raspberry Foundation, formată din critici de film și experți în cinematografie.



Cea de-a 46-a gală de decernare a Golden Raspberry Awards, cunoscute popular sub denumirea ''Razzies'', a avut loc pe 14 martie, cu o zi înainte de decernarea premiilor Oscar.

