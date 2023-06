Oficial SUA: China are o bază de spionaj în Cuba încă din 2019

China operează o bază de spionaj în Cuba cel puţin din 2019, parte a unui efort global al Beijingului de a-şi îmbunătăţi capacităţile de colectare de informaţii, potrivit unui oficial al administraţiei Biden.



Oficialul, care nu a fost autorizat să comenteze public şi a vorbit sub protecţia anonimatului, a declarat că comunitatea de informaţii a SUA este conştientă de ceva timp de spionajul Chinei din Cuba şi de un efort mai amplu de a înfiinţa operaţiuni de colectare de informaţii în întreaga lume.



Administraţia Biden şi-a intensificat eforturile pentru a zădărnici impulsul chinez de a-şi extinde operaţiunile de spionaj şi consideră că a făcut unele progrese prin diplomaţie şi alte acţiuni nespecificate, potrivit oficialului, care era familiarizat cu serviciile de informaţii americane în această privinţă, relatează ABC News.



Existenţa bazei chineze de spionaj a fost confirmată după ce The Wall Street Journal a relatat joi că China şi Cuba au ajuns la un acord de principiu pentru a construi o staţie de ascultare electronică pe insulă. The Journal a relatat că, în cadrul negocierilor, China plănuia să plătească miliarde de dolari Cubei aflate în criză de bani.



Cu toate acestea, Casa Albă şi oficialii cubanezi au calificat raportul drept inexact.



"Am văzut acel raport de presă, nu este exact", a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Naţională al Casei Albe, John Kirby, într-un interviu acordat joi la MSNBC. "Ceea ce pot să vă spun este că am fost îngrijoraţi încă din prima zi a acestei administraţii cu privire la activităţile de influenţă ale Chinei în întreaga lume. Cu siguranţă, în această emisferă şi în această regiune, urmărim acest lucru foarte, foarte atent."



Comunitatea de informaţii a SUA a stabilit că spionajul chinezesc din Cuba a fost o chestiune "în curs de desfăşurare" şi "nu este o evoluţie nouă", a declarat oficialul administraţiei.



Echipa de securitate naţională a preşedintelui Joe Biden a fost informată de către comunitatea de informaţii imediat după ce a preluat mandatul în ianuarie 2021 cu privire la o serie de eforturi sensibile ale Chinei în întreaga lume, unde Beijingul cântărea extinderea logisticii, a bazelor şi a infrastructurii de colectare ca parte a încercării Armatei Populare de Eliberare de a-şi spori influenţa, a declarat oficialul.



Oficialii chinezi au analizat site-uri care se întindeau în Oceanul Atlantic, America Latină, Orientul Mijlociu, Asia Centrală, Africa şi Indo-Pacific. Efortul a inclus examinarea facilităţilor de colectare existente în Cuba, iar China a efectuat o actualizare a operaţiunii sale de spionaj pe insulă în 2019, a spus oficialul.



Relaţille dintre SUA şi China au fost tensionate de-a lungul mandatului lui Biden.



Este posibil ca relaţia să fi atins un punct culminant anul trecut, după vizita preşedintelui Camerei Reprezentanţilor de atunci, Nancy Pelosi, în Taiwanul guvernat democratic. Această vizită, prima efectuată de un preşedinte al Camerei în exerciţiu de la Newt Gingrich în 1997, a determinat China, care revendică insula ca teritoriu al său, să lanseze exerciţii militare în jurul Taiwanului.



Relaţiile dintre SUA şi China s-au tensionat şi mai mult la începutul acestui an, după ce SUA au doborât un balon spion chinezesc care traversase Statele Unite.

