ONU: Pandemia de coronavirus afectează milioane de copii și femei aflați în situații vulnerabile

Pandemia de coronavirus are putea anula un deceniu de progrese asupra sănătății copiilor și femeilor, arată un raport ONU, citat de DPA.

Mișcarea "Fiecare femeie, fiecare copil" a ONU, lansată în urmă cu zece ani, a dus la vaccinarea a peste un miliard de copii și a scăzut semnificativ decesele în rândul minorilor sub cinci ani. Totuși, aceste progrese nu au fost răspândite echitabil în lume.

5,2 milioane de copii cu vârste sub cinci ani au murit în 2019 din cauze care puteau fi prevenite, iar 82% dintre acestea au fost în Africa Subsahariană şi în Asia de Sud.



Criza provocată de infecția cu COVID-19 amplifică inegalităţile, astfel încât cele mai vulnerabile femei şi cei mai vulnerabili copii sunt cel mai puternic afectaţi de perturbările din serviciile de sănătate.



48 de milioane de copii sub cinci ani ar putea muri în următorul deceniu.



"Chiar înainte de pandemia de COVID-29, un copil cu vârsta de sub cinci ani a murit la fiecare şase secunde undeva în lume", a precizat directoarea executivă a UNICEF, Henrietta Fore.



"Milioane de copii care trăiesc în zone de conflict şi în contexte fragile riscă să se confrunte cu dificultăţi şi mai mari odată cu declanşarea pandemiei", a spus aceasta.