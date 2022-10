Orașul italian în care mai mult de jumătate din populație are același nume

Familia Tucci a făcut „un pelerinaj” în orașul Marzi, ascuns în vârful cizmei Italiei, într-unul dintre cele mai recente episoade ale serialului CNN "Searching for Italy".

A fost prima dată când actorul și părinții săi au vizitat orașul de când el avea 12 ani, spune actorul.

"A fost foarte emoționant", a declarat Stanley Tucci: "Știți, tatăl meu are 92 de ani, mama mea are 86 de ani, iar ei nu s-au gândit niciodată că vor mai merge din nou și că îi vor revedea pe acei oameni, iar noi am reușit să facem acest lucru să se întâmple. S-au simțit foarte bine, a fost foarte emoționant".

În timpul emisiunii, familia Tucci se plimbă pe străzile din Marzi - unele dintre ele denumite după alți Tucci - în căutarea casei bunicului, Stanislaw Tucci. Tatăl lui Tucci, numit și el Stanley, a avut dificultăți în a-și aminti locația exactă, iar „vânătoarea” a fost îngreunată și de faptul că Tucci este un nume obișnuit în acest colț al Italiei.

"După cum s-a dovedit, a fi un Tucci nu este atât de remarcabil aici", povestește Tucci în episodul care va fi difuzat pe CNN duminică seara: "Mai mult de jumătate din populația din Marzi are același nume cu noi, ceea ce se dovedește a fi o mare problemă, deoarece tatăl meu vrea să găsească casa tatălui său".

Tucci a afirmat că nu este sigur că a găsit adevărata casă strămoșească.

(sursa: Mediafax)