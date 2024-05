Papa deschide „Anul Sfânt” la data de 24 decembrie

Într-o "bulă" (un document papal oficial) făcută publică joi, papa a anunţat că Jubileul va începe la 24 decembrie, cu deschiderea Porţii Sfinte a Bazilicii Sfântul Petru, şi se va încheia la 6 ianuarie 2026.



Potrivit organizatorilor, 32 de milioane de pelerini sunt aşteptaţi la Roma pe tot parcursul anului pentru a participa la numeroasele evenimente, printre care slujbe, conferinţe, concerte şi expoziţii.



Un asemenea nivel de participare ridică problema securităţii şi a gestionării fluxurilor într-un oraş vizitat deja de milioane de turişti şi al cărui sistem de transport public este criticat în mod regulat.



În vederea pregătirii evenimentului, în capitala italiană sunt în curs de desfăşurare lucrări importante în apropierea Vaticanului, menite în special să îmbunătăţească fluxul în trafic.



În "bula" prezentată joi seară la bazilica Sfântul Petru, în cadrul unei ceremonii ocazionate de Ziua Înălţării, papa Francisc a stabilit cursul acestui Jubileu, având ca temă "speranţa".



Suveranul pontif a profitat de această ocazie pentru a face apel la "naţiunile cele mai bogate" să "anuleze datoriile ţărilor care nu le vor putea plăti niciodată".



"Dacă vrem cu adevărat să deschidem calea către pace în lume, să ne angajăm să remediem cauzele fundamentale ale nedreptăţii, să echilibrăm datoriile nedrepte şi insolvabile şi să-i satisfacem pe cei înfometaţi", a scris papa.



"Spes non confundit" (Speranţa nu dezamăgeşte), este titlul bulei de indicţiune a Jubileului ordinar înmânată de papa joi bisericilor de pe cele cinci continente, în timpul rugăciunii Vesperelor de la solemnitatea Înălţării Domnului, potrivit Vatican News. Bula este împărţită în 25 de paragrafe şi cuprinde rugăminţi, propuneri şi apeluri în favoarea deţinuţilor, bolnavilor, bătrânilor, săracilor şi a tinerilor, anunţând, în acelaşi timp, noutăţile unui An Sfânt care se desfăşoară sub motto-ul "Pelerini ai speranţei".



Momente importante pentru Biserica Catolică, considerate drept o perioadă destinată convertirii şi penitenţei credincioşilor, jubileele "ordinare" au loc la fiecare 25 de ani. La cel mai recent, prezidat de papa Ioan Paul al II-lea în anul 2000, 24,5 milioane de pelerini au fost prezenţi la Vatican.



Există, de asemenea, jubilee "extraordinare", convocate pentru un motiv special. Cel mai recent a avut loc în 2016, pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a încheierii Conciliului Vatican II, care a pledat pentru o Biserică mai deschisă şi mai milostivă.



Cu această ocazie, s-a acordat o indulgenţă plenară - iertarea păcatelor - în anumite condiţii: spovedanie, împărtăşanie, fapte bune sau pomană.



Papa Bonifaciu al VIII-lea a fost cel care a instituit această tradiţie la Roma, în 1300. El a planificat un jubileu pentru fiecare secol. Începând din 1475 - cu scopul de a permite fiecărei generaţii să trăiască cel puţin un "an sfânt" - a fost adoptată organizarea jubileului la fiecare 25 de ani.