Papa Leon: Niciun vârstnic "nu trebuie să se simtă inutil", abandonat

"În zilele noastre, din păcate, relaţiile dintre generaţii sunt adesea marcate de fracturi şi conflicte, care îi aduc pe unii împotriva celorlalţi. Vârstnicilor, spre exemplu, li se reproşează că nu lasă loc tinerilor pe piaţa muncii sau că absorb prea multe resurse economice şi sociale în detrimentul altor generaţii, ca şi cum longevitatea ar fi un păcat", a deplâns suveranul pontif.



Pentru că, a adăugat papa, "vârstnicii sunt un dar, o binecuvântare care trebuie primită, iar prelungirea vieţii este un fapt pozitiv; de fapt, este unul dintre semnele de speranţă ale timpului nostru, în întreaga lume".



Papa a criticat faptul că "mentalitatea predominantă de astăzi tinde să valorizeze existenţa dacă aceasta produce bogăţie sau succes, dacă exercită putere sau autoritate, uitând că fiinţele umane sunt întotdeauna creaturi limitate şi nevoiaşe".



Îmbătrânirea "face parte din minunea care suntem", iar "fragilitatea" persoanelor în vârstă demonstrează că "măsura umanităţii noastre nu este dată de ceea ce putem realiza, ci de capacitatea noastră de a ne lăsa iubiţi şi, atunci când este necesar, chiar ajutaţi".



El i-a îndemnat pe preoţi şi pe catolici să le aducă "mesajul plin de bucurie al tandreţii Domnului, pentru a depăşi, împreună cu ei, întunericul singurătăţii, marele duşman al vieţii bătrânilor".



"Nimeni să nu fie abandonat! Nimeni să nu se simtă inutil!", a spus papa Leon al XIV-lea. "Chiar şi o simplă rugăciune, rostită cu credinţă acasă, contribuie la binele poporului lui Dumnezeu şi ne uneşte în comuniune spirituală. Acest angajament misionar ne priveşte pe toţi, parohiile noastre şi, special pe tineri, care pot deveni martori ai apropierii şi ai ascultării reciproce faţă de cei care sunt mai trecuţi prin viaţă decât ei", a adăugat el.



Papa le-a cerut, de asemenea, celor prezenţi să-i ajute pe vârstnici "să-L găsească pe Domnul", deoarece, "de fapt, pe măsură ce îmbătrânesc, întrebarea despre sensul vieţii reapare în mulţi, creând oportunitatea de a căuta o relaţie autentică cu Dumnezeu".

AGERPRES